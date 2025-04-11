Минимум пять человек задержали на прощании с Пашей Техником

Во время церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) задержали не менее пяти человек. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Больше пяти человек задержали во время прощания, один из них запускал дрон на территории храма», — заявил представитель силовых структур.

По предварительным данным, задержанным за запуск дрона над толпой желающих проститься с артистом был друг Паши Техника и основатель проекта «Выжившие» Максим Урядов.

Отпевание рэпера прошло в храме Петра и Павла в столичном районе Лефортово, где его когда-то крестили. Проститься с ним пришли сотни поклонников.

Паша Техник умер в больнице Таиланда в ночь на 5 апреля по местному времени. По словам его менеджера Марка Яровного, причиной смерти стала легочная инфекция. Медики до последнего боролись за жизнь рэпера.