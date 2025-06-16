Бывшая жена Паши Техника назвала виновных в его смерти

Известный рэпер Паша Техник скончался из-за неправильно подобранных «черными прокапщиками» препаратов. Об этом на посвященной открытию фонда помощи наркозависимым «Второй шанс» пресс-конференции заявила его бывшая супруга Ева Карицкая.

По ее словам, вместо врачей скорой помощи в последние дни жизни Технику вызывали «прокапщиков», которые работают в медучреждениях Таиланда нелегально. Карицкая отметила, что эти люди могли неадекватно оценить состояние Техника, что впоследствии привело к его смерти.

«Его три дня прокапывали непонятными веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может дать понять, что происходит с человеком», — поделилась она деталями.

Паша Техник умер в возрасте 40 лет 5 апреля. В конце марта музыканта госпитализировали в Таиланде с тяжелым отравлением. Врачи неделю боролись за его жизнь, но их усилия оказались тщетными, писал RT.