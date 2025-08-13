Паше Технику установят памятник в полный рост

Бывшая жена Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая показала макет памятника рэперу. Изображение проекта она опубликовала в Telegram-канале .

«Вот такой у Павла будет памятник. Скульптура во весь рост», — написала она.

Монумент будет состоять из фигуры самого артиста и двух массивных плит. В одну из них врезали диджейский пульт, однако в итоге, по словам Евы, его решили убрать из проекта.

На памятнике рэпер предстанет одетым в футболку от Stone Island, штаны и кепку. В руке у него микрофон.

Ранее Карицкая назвала виновных в смерти Паши Техника. По словам женщины, музыкант скончался из-за неправильно подобранных «черными прокапщиками» препаратов.

Рэпер скончался 5 апреля 2025 года в Таиланде. В конце марта его госпитализировали с тяжелым отравлением. При жизни артист не скрывал, что увлекался запрещенными веществами.