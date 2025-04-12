«Великих так не провожали!» Кудрявцева резко высказалась о похоронах Паши Техника

Телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась общественным вниманием к похоронам рэпера Паши Техника. По ее словам, масштабы прощания с рэпером оказались несоразмерны его деятельности.

«Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый человек) провожают как гения», — написала она в Telegram-канале.

Кудрявцева отметила, что с наркотической зависимостью бороться сложно, однако это не оправдывает такой образ жизни исполнителя. Телеведущая также раскритиковала СМИ за чрезмерное освещение смерти Техника. По ее мнению, рэпер — плохой пример для молодого поколения.

Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) ушел из жизни 4 апреля в одной из больниц на Пхукете, предположительно, из-за осложнений, вызванных легочной инфекцией. Похороны музыканта прошли 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в Москве.