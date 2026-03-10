Сегодня 17:10 Век Александра Зацепина: почему композитор не верил в свои хиты и как поругался с Пугачевой Александр Зацепин: никогда не думал, что мне будет 100 лет 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Сегодня, 10 марта, исполняется 100 лет Александру Зацепину. Композитор, чьи мелодии стали генетическим кодом нескольких поколений, встречает свой юбилей в самом центре культурной жизни. Его музыка звучит повсюду: из телевизора в новогоднюю ночь, из динамиков на городских праздников и даже из наушников прохожих. Как музыкант, переживший эпохи, относится к своему столетию и почему считает, что предсказать судьбу песни невозможно — в материале 360.ru.

Из акробатов в музыканты Будущий автор «Песенки о медведях» родился в 1926 году в Новосибирске, в семье, далекой от творчества. Его мать преподавала в школе русский язык и литературу, а отец был хирургом. С детства Александр тяготел к музыке и уже в третьем классе начал сочинять небольшие мелодии. Но мечтал он тогда совсем о другой карьере — мальчика привлекал яркий мир цирка. Зацепин занимался акробатикой и всерьез планировал стать циркачом, но мама была категорически против этой затеи. Ее мнение было для будущей знаменитости законом. Возможно, мир потерял талантливого акробата, но обрел гениального композитора. Судьба словно вела к музыке. В армии Зацепин самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах, а командир взвода пригласил его участвовать в армейской самодеятельности. Так юноша попал в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски, и это задало направление всей дальнейшей жизни. После увольнения в запас в 1947 году он какое-то время работал концертмейстером в Новосибирской филармонии, а затем поступил в консерваторию в Алма-Ате, которую успешно окончил в 1956-м. Его дипломную работу — балет «Старик Хоттабыч» — в 1962-м поставили в Алма-Атинском театре оперы и балета.

Фото: РИА «Новости»

Как рождались хиты Сразу после завершения учебы композитор устроился в студию «Казахфильм» и стал создавать песни для кино. Первой картиной, которую музыкально полностью оформил Зацепин, стал «Наш милый доктор». Прозвучавшая в нем песня «Надо мной небо синее, облака лебединые…» стала популярной в народе, вместе с этим росла и востребованность Александра Сергеевича. Вскоре он перебрался в Москву, и в 1964 году познакомился с режиссером Леонидом Гайдаем, творческий тандем с которым стал постоянным. Их сотрудничество подарило публике хиты, знакомые по фильмам «Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и многим другим. «Звенит январская вьюга», «Остров невезения», «Помоги мне» — эти мелодии невозможно отделить от видеоряда, они всегда мысленно возвращают зрителя к любимым кадрам. По словам Зацепина, музыка не покидала его, даже когда он спал: некоторые мелодии приходили во сне. Порой при пробуждении у композитора в сознании уже звучали готовые музыкальные фразы, и он старался их как можно скорее записать. И иногда из этих отрывков в дальнейшем рождались бессмертные хиты.

Фото: РИА «Новости»

Скандал с Пугачевой Творческая биография не была бы полной без драм. Самый громкий конфликт Зацепина случился с Аллой Пугачевой, с которой он плотно сотрудничал в середине 70-х: «Волшебник-недоучка» и «Куда уходит детство» в ее исполнении стали настоящими шлягерами. Конец дружбе пришел во время работы над фильмом «Женщина, которая поет». Примадонна обманула Александра Сергеевича, предложив использовать несколько песен якобы неизвестного тяжелобольного композитора Бориса Горбоноса. Зацепин пошел ей на встречу, но позже выяснилось, что за Горбоноса выдавала себя сама Пугачева, которая очень хотела попробовать себя в роли композитора. На хитрость артистка пошла, поскольку не являлась членом Союза композиторов и не имела официального права писать музыку к фильмам. «Я не держу зла, просто были слухи, что это написал инвалид, а Зацепин не хочет писать его фамилию. Но я-то знал, что это Алла, и не выдавал ее. Я ходил как оплеванный. Даже редактор тогда перестал со мной здороваться», — рассказывал позже Александр Сергеевич. После этого Зацепин прекратил сотрудничество с Пугачевой на долгие годы.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Александра Зацепина Личная жизнь творца вместила в себе четыре брака, две страны и несколько больших трагедий. Первый раз музыкант женился на актрисе Ревмире Соколовой. Он удочерил внебрачного ребенка возлюбленной, но девочка скончалась, когда ей исполнился год. Позже Соколова подарила супругу сына Евгения, но в возрасте 24 лет молодого человека не стало — он страдал рассеянным склерозом. Второй женой композитора была пианистка Светлана Третьякова, родившая ему дочь Елену. Этот брак был счастливым и продлился 28 лет. Супругов разлучила только смерть: в 1981 году Светлана скончалась от аневризмы аорты. Третий семейный союз связан с периодом жизни Зацепина во Франции. За границей он познакомился с художницей Женевьевой Прешак. Спустя четыре года брак распался, и Александр Сергеевич вернулся в Россию. Четвертой избранницей знаменитости стала пианистка Светлана Морозовская, с которой он провел больше 20 лет. В 2014 году женщина скончалась после долгой борьбы с онкологическим недугом. Через 10 лет, в 2024-м, композитор представил публике новую спутницу. Ею стала кореянка по национальности, режиссер-постановщик Муза Ли, которая занимает пост художественного руководителя Театра фонда «Планета Зацепина».

Фото: РИА «Новости»

Секрет долголетия и будущее музыки И вот — столетний рубеж. Как признался музыкант в беседе с ТАСС, сам он не мог и представить, что будет отмечать этот юбилей.

Для меня этот день приятный и, честно говоря, неожиданный. Я никогда не думал, что мне будет 100 лет. Поэтому есть и радость, и некоторое удивление, как так получилось, что прожита такая большая жизнь.

Основным секретом долголетия Зацепин называет наследственность и образ жизни. По словам знаменитости, важно следить за питанием, строго придерживаться режима сна, много двигаться. К собственному творчеству с годами Александр Сергеевич стал относиться философски. С годами к нему пришло понимание, что не он решает судьбу своих творений. «У меня никогда не было ощущения, что эта музыка станет классикой. Решить это может только народ, только люди. <…> Как воспримут люди — главное для творца. <…> Поэтому один человек предсказать судьбу песни не может — это всегда решает множество слушателей», — отметил композитор. Зацепин добавил, что предсказать нельзя не только будущее конкретной песни, но и музыки в целом, поскольку искусство развивается волнообразно. «Сейчас, возможно, мы наблюдаем некий спад, паузу, как будто синусоида ушла вниз. Но через какое-то время обязательно появится новое направление. Через год, через 10 лет — никто не знает. Таков естественный ход развития музыки», — заключил юбиляр.