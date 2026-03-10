Композитор Зацепин пригласил Путина на свое 100-летие

Народный артист России, композитор Александр Зацепин, которому 10 марта исполняется 100 лет, признался, что хотел бы видеть Владимира Путина среди гостей своего юбилейного вечера. Празднование пройдет в Большом театре, где подготовили большой концерт с участием известных музыкантов и актеров. Об этом сообщили «Известия» .

Зацепин сказал, что рассчитывает на появление президента, хотя не уверен, позволит ли тому рабочий график.

«Я надеюсь, что президент придет на мой юбилей. Вроде Владимир Владимирович дал согласие. Но сможет или нет, не знаю. У него времени на это может и не быть. Если президент появится, мне будет очень приятно. Буду очень рад!» — отметил композитор.

Как ожидается, в программе юбилейного концерта выступят Александра Пахмутова, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Федор Бондарчук и другие деятели культуры.

Даже в преддверии векового юбилея Зацепин продолжает работать над новыми проектами. Сейчас он занят созданием мюзикла «Иван Васильевич меняет профессию».

Ранее музыкант поделился своими секретами долголетия и творческого успеха. На протяжении многих лет он сохраняет привычный распорядок дня: ранний подъем, утренняя гимнастика, контрастный душ и сбалансированный рацион питания. Кроме того, жизненное кредо Зацепина — регулярная работа над любимым делом, позволяющая сохранять физическую активность и творческий настрой.