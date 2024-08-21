«Хорошо рядом с ней». 98-летний Зацепин рассказал, как счастлив с молодой невестой

Композитор Зацепин заявил, что хорошо чувствует себя рядом с 38-летней Музой Ли

Композитор и автор музыки Александр Зацепин рассказал секрет своего долголетия. В беседе с сайтом kp.ru он объяснил, что старается больше двигаться и соблюдать режим питания.

«Я не объедаюсь и стараюсь двигаться. Утром съедаю два кусочка хлеба с сыром, баночку йогурта (только не нулевой жирности) и кофе. И все», — заявил 98-летний артист.

По словам композитора, он каждое утро делает зарядку и старается не пропускать спортивный ритуал, даже если едет в поезде. Для хорошего самочувствия автор выполняет несколько упражнений для позвоночника.

Также в молодости Зацепин часто закалялся. Он без верхней одежды выходил на мороз и натирался снегом. По мнению знаменитости, это положительно сказалось на здоровье.

Авторы материала сайта kp.ru отметили, что оставаться молодым композитору помогают не только полезные привычки, но и любовь. Недавно в жизни маэстро появилась 38-летняя брюнетка Муза Ли. Теперь она везде сопровождает Зацепина. Женщина работает руководителем и режиссером-постановщиком театрально-музыкального коллектива Muzico.

«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да еще и режиссер! Мне хорошо рядом с ней», — рассказал композитор.

Ранее Зацепин раскритиковал идею создания пародии на кинокартину «Бриллиантовая рука». По его словам, новый проект не добьется того же успеха, как его предшественник.