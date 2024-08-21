«Хорошо рядом с ней». 98-летний Зацепин рассказал, как счастлив с молодой невестой

Композитор Зацепин заявил, что хорошо чувствует себя рядом с 38-летней Музой Ли

Фото: РИА «Новости»

Композитор и автор музыки Александр Зацепин рассказал секрет своего долголетия. В беседе с сайтом kp.ru он объяснил, что старается больше двигаться и соблюдать режим питания.

«Я не объедаюсь и стараюсь двигаться. Утром съедаю два кусочка хлеба с сыром, баночку йогурта (только не нулевой жирности) и кофе. И все», — заявил 98-летний артист.

По словам композитора, он каждое утро делает зарядку и старается не пропускать спортивный ритуал, даже если едет в поезде. Для хорошего самочувствия автор выполняет несколько упражнений для позвоночника.

Также в молодости Зацепин часто закалялся. Он без верхней одежды выходил на мороз и натирался снегом. По мнению знаменитости, это положительно сказалось на здоровье.

Авторы материала сайта kp.ru отметили, что оставаться молодым композитору помогают не только полезные привычки, но и любовь. Недавно в жизни маэстро появилась 38-летняя брюнетка Муза Ли. Теперь она везде сопровождает Зацепина. Женщина работает руководителем и режиссером-постановщиком театрально-музыкального коллектива Muzico.

«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да еще и режиссер! Мне хорошо рядом с ней», — рассказал композитор.

Ранее Зацепин раскритиковал идею создания пародии на кинокартину «Бриллиантовая рука». По его словам, новый проект не добьется того же успеха, как его предшественник.

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

«Задача превратилась в общую веру». Ветеран СВО — о службе с бойцами других религий

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте