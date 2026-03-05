Композитор Александр Зацепин перед 100-летием раскрыл секрет своего долголетия

Известный композитор Александр Зацепин готовится отметить свое столетие, оставаясь активным и творчески востребованным человеком. В эксклюзивном интервью KP.RU музыкант поделился своими секретами долголетия и творческого успеха.

Зацепин сохраняет привычный распорядок дня: ранний подъем, утреннюю гимнастику, контрастный душ и сбалансированный рацион питания. Композитор признается, что иногда ленится делать зарядку, но преодолевает слабость и ежедневно приступает к творческой работе за компьютером.

Что касается пищевых привычек, Александр Зацепин придерживается умеренности в еде, отказываясь от чрезмерного потребления мяса, предпочитая легкие и полезные блюда. Его жизненное кредо — регулярная работа над любимым делом, позволяющая сохранять физическую активность и творческий настрой.

Эти принципы помогают Александру Зацепину поддерживать энергию и продуктивность, сохраняя высокий профессиональный уровень и любовь к своему делу.