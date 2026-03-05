Композитор Александр Зацепин признался, что семья играет важную роль в его жизни

Известный композитор Александр Зацепин воплотил в жизнь сотни ярких музыкальных композиций, вошедших в золотой фонд отечественной культуры. Каждый его фильм сопровождается запоминающейся мелодией, ставшей частью истории. Сам композитор рассказывает, что семья играет важную роль в его жизни. Об этом сообщил KP.RU .

У него двое взрослых внуков, которые увлеченно изучают фортепианную технику, но вряд ли станут профессиональными музыкантами. «Зачем идти по моим стопам?» — задумчиво рассуждает Зацепин.

Его личный опыт изобилует драматичными эпизодами. Первые брачные союзы принесли много боли и потерь: первая жена скончалась рано, вторая семейная пара рассталась, третья закончилась разрывом. Последний брак с пианисткой Светланой Морозовской длился долго и счастливо, но внезапно оборвался из-за тяжелой болезни жены.

Несмотря на жизненные потрясения, Александр Зацепин сумел преодолеть невзгоды и остаться в центре внимания публики благодаря своему уникальному дарованию и преданности искусству.