Иск на 10 миллиардов и раздел имущества. В разводе Алсу и Абрамова появились новые детали
Адвокат Добровинский заявил, что не знает об иске Алсу на 10 миллиардов рублей
В деле о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова появились новые детали. СМИ сообщили о новом иске артистки к супругу. Сейчас пара делит имущество, хотя муж предлагал Алсу отступные 2,5 миллиарда рублей. По данным инсайдеров, у звезды наладилась личная жизнь, поэтому она не хочет идти на примирение. Что известно о разводе на данный момент — в материале 360.ru.
Требования на 100 страниц
Несколько дней назад стало известно, что Алсу якобы подала очередной иск к Абрамову с новым перечнем требований о разделе имущества — это список на 100 страниц общей суммой на 10 миллиардов рублей, сообщил Telegram-канал Mash.
«Там: перечисление всех квартир, загородных домов, автомобилей, парковочных мест, акций различных компаний, долей в фирмах, банковских счетов и многого другого», — отметили авторы материала.
При этом адвокат бизнесмена Александр Добровинский в комментарии 360.ru назвал эту информацию выдумкой.
«Придумали. <…> Будем изучать [иск], будем думать, они будут думать. <…> Мы его только получили. Я буду его смотреть через неделю, или через две, или через три. Не знаю когда. Может, на следующей неделе посмотрю. Когда я его посмотрю, я буду понимать, о чем речь», — подчеркнул правозащитник.
Развод и раздел имущества
Добровинский сообщил, что развод четы Абрамовых уже назначили на 27 августа. Раздел имущества состоится 7 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
Абрамов предлагал певице 2,5 миллиарда рублей в качестве отступных, но артистка отказалась от щедрого предложения. Алсу категорически не захотела мириться с мужем.
После поездок певицы на Ибицу, в Турцию и Францию этим летом стало понятно, что у нее появилась собственная личная жизнь, написал Добровинский в своем Telegram-канале.
Она молодая и красивая женщина и, безусловно, должна этой личной жизнью жить. Абрамов сделал все, что было в его силах, чтобы сохранить брак, но насильно мил не будешь.
Александр Добровинский
адвокат
Процесс по разделу имущества Алсу и Абрамова обещает быть интересным, заявил адвокат по уголовным делам и в суде присяжных Андрей Алешкин в комментарию изданию «ФедералПресс».
«Сейчас бы пригодился брачный договор, но о нем нужно было думать до подписи в ЗАГСе», — сказал он.
По его словам, в процессе судебного разбирательства могут всплыть любые подробности и нюансы, которыми будут апеллировать родственники семьи Алсу и ее мужа.
Певица подала на развод с Абрамовым в конце мая 2024 года после 18 лет брака. Пара воспитывала троих детей — сына и двух дочерей. Дело зарегистрировали 24 мая, им занялся мировой судья участка № 418 Пресненского района Илья Кузьмин.
Поклонники говорили о возможных проблемах в семье Алсу еще летом 2023 года. Сама артистка рассказывала в соцсетях о «стрессовых изменениях» в жизни. Во время отдыха в Амстердаме она опубликовала фото с неизвестным мужчиной.
Никто из знакомых певицы не удивился разводу с бизнесменом, заявила телеведущая Екатерина Гордон.
«Что Абрамов ходит на сторону, обсуждали в тусовке», — подчеркнула она.
По словам Гордон, всех больше удивило, что Алсу «так долго терпела».
О страданиях певицы в браке заявила и телеведущая Лера Кудрявцева. Алсу очень сильно любила мужа, но узнала, что тот встречается с другой женщиной, отметила ведущая.
«Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери», — сказала Кудрявцева.
В СМИ также появлялись сообщения о том, что Алсу хочет забрать у Абрамова квартиру за 300 миллионов рублей в московском небоскребе в «Триумф-палас».