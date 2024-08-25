Сегодня 14:29 Иск на 10 миллиардов и раздел имущества. В разводе Алсу и Абрамова появились новые детали Адвокат Добровинский заявил, что не знает об иске Алсу на 10 миллиардов рублей 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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В деле о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова появились новые детали. СМИ сообщили о новом иске артистки к супругу. Сейчас пара делит имущество, хотя муж предлагал Алсу отступные 2,5 миллиарда рублей. По данным инсайдеров, у звезды наладилась личная жизнь, поэтому она не хочет идти на примирение. Что известно о разводе на данный момент — в материале 360.ru.

Требования на 100 страниц Несколько дней назад стало известно, что Алсу якобы подала очередной иск к Абрамову с новым перечнем требований о разделе имущества — это список на 100 страниц общей суммой на 10 миллиардов рублей, сообщил Telegram-канал Mash. «Там: перечисление всех квартир, загородных домов, автомобилей, парковочных мест, акций различных компаний, долей в фирмах, банковских счетов и многого другого», — отметили авторы материала. При этом адвокат бизнесмена Александр Добровинский в комментарии 360.ru назвал эту информацию выдумкой. «Придумали. <…> Будем изучать [иск], будем думать, они будут думать. <…> Мы его только получили. Я буду его смотреть через неделю, или через две, или через три. Не знаю когда. Может, на следующей неделе посмотрю. Когда я его посмотрю, я буду понимать, о чем речь», — подчеркнул правозащитник.

Фото: РИА «Новости»

Развод и раздел имущества Добровинский сообщил, что развод четы Абрамовых уже назначили на 27 августа. Раздел имущества состоится 7 октября, сообщил Telegram-канал Shot. Абрамов предлагал певице 2,5 миллиарда рублей в качестве отступных, но артистка отказалась от щедрого предложения. Алсу категорически не захотела мириться с мужем. После поездок певицы на Ибицу, в Турцию и Францию этим летом стало понятно, что у нее появилась собственная личная жизнь, написал Добровинский в своем Telegram-канале.

Она молодая и красивая женщина и, безусловно, должна этой личной жизнью жить. Абрамов сделал все, что было в его силах, чтобы сохранить брак, но насильно мил не будешь. Александр Добровинский адвокат

Процесс по разделу имущества Алсу и Абрамова обещает быть интересным, заявил адвокат по уголовным делам и в суде присяжных Андрей Алешкин в комментарию изданию «ФедералПресс». «Сейчас бы пригодился брачный договор, но о нем нужно было думать до подписи в ЗАГСе», — сказал он. По его словам, в процессе судебного разбирательства могут всплыть любые подробности и нюансы, которыми будут апеллировать родственники семьи Алсу и ее мужа.

Фото: РИА «Новости»

Певица подала на развод с Абрамовым в конце мая 2024 года после 18 лет брака. Пара воспитывала троих детей — сына и двух дочерей. Дело зарегистрировали 24 мая, им занялся мировой судья участка № 418 Пресненского района Илья Кузьмин. Поклонники говорили о возможных проблемах в семье Алсу еще летом 2023 года. Сама артистка рассказывала в соцсетях о «стрессовых изменениях» в жизни. Во время отдыха в Амстердаме она опубликовала фото с неизвестным мужчиной. Никто из знакомых певицы не удивился разводу с бизнесменом, заявила телеведущая Екатерина Гордон. «Что Абрамов ходит на сторону, обсуждали в тусовке», — подчеркнула она. По словам Гордон, всех больше удивило, что Алсу «так долго терпела».

Фото: РИА «Новости»

О страданиях певицы в браке заявила и телеведущая Лера Кудрявцева. Алсу очень сильно любила мужа, но узнала, что тот встречается с другой женщиной, отметила ведущая. «Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери», — сказала Кудрявцева. В СМИ также появлялись сообщения о том, что Алсу хочет забрать у Абрамова квартиру за 300 миллионов рублей в московском небоскребе в «Триумф-палас».