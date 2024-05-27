Алсу решила развестись с мужем после 18 лет брака

Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Информацию об этом опубликовали на сайте мировых судей Москвы.

Пара прожила в браке 18 лет, воспитывала троих детей — двух дочерей и сына. Дело зарегистрировали 24 мая. Его рассмотрит Илья Кузьмин — мировой судья судебного участка № 418 Пресненского района. Алсу указали как истицу, а ее мужа — ответчиком.

Причины подачи документов пока неизвестны. Поклонники заговорили о возможных проблемах в семье Алсу еще летом прошлого года. Артистка сообщила в соцсетях о «стрессовых изменениях» в жизни. Помимо этого, звезда опубликовала снимок с неизвестным мужчиной, когда отдыхала в Амстердаме.

Ранее блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем начали делить совместно нажитое имущество в суде. Инициатором этого стал Артем, он подал иск к жене.