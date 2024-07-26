Алсу захотела получить квартиру в Москве за 300 миллионов рублей после развода

Mash: Алсу хочет забрать квартиру за 300 млн рублей после развода с Абрамовым

Певица Алсу хочет забрать квартиру за 300 миллионов рублей в московском небоскребе «Триумф-палас» после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Артистка уже подала иск в суд — впереди полный раздел имущества.

Абрамов не хочет расходиться и надеется на перемирие. На сегодняшнее заседание Алсу не пришла, так как уехала на Олимпийские игры в Париж. Суд дал паре время до 22 августа, чтобы они попробовали сойтись.

Алсу подала на развод в мае 2024 года после 18 лет брака с Абрамовым. Супруги воспитывали троих детей: сына и двух дочерей. Позже певица подала иск на раздел совместного имущества.

По данным сайта kp.ru, пара давно не живет вместе. У Алсу наладилась личная жизнь — она встретила новую любовь.