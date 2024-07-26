Алсу захотела получить квартиру в Москве за 300 миллионов рублей после развода

Певица Алсу хочет забрать квартиру за 300 миллионов рублей в московском небоскребе «Триумф-палас» после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Артистка уже подала иск в суд — впереди полный раздел имущества.
Абрамов не хочет расходиться и надеется на перемирие. На сегодняшнее заседание Алсу не пришла, так как уехала на Олимпийские игры в Париж. Суд дал паре время до 22 августа, чтобы они попробовали сойтись.
Алсу подала на развод в мае 2024 года после 18 лет брака с Абрамовым. Супруги воспитывали троих детей: сына и двух дочерей. Позже певица подала иск на раздел совместного имущества.