Подала новый иск. Появились подробности развода Алсу с бизнесменом Абрамовым

Представители певицы Алсу обратились в Савеловский суд с прошением об «отмене мер по обеспечению иска» по разделу имущества в связи с разводом артистки с бизнесменом Яном Абрамовым. О подробностях бракоразводного процесса рассказал StarHit .

«Речь, судя по всему, идет о снятии ареста с недвижимости и других спорных активов супругов, который был наложен по просьбе противоположной стороны. Это делается для того, чтобы счета, квартиры и машины остались в неприкосновенности до конца процесса, никто ничего не продал и не перевел», — уточнил источник издания.

Кроме того, иск по разделу имущества пары также поступил и в Мосгорсуд.

Тем временем, вырос спрос на выступления Алсу. Билеты на ее концерт в октябре закончились настолько быстро, что организаторам пришлось поставить дополнительный концерт. Также у певицы уже распланированы почти все даты на корпоративы на конец осени и начало зимы. По словам источника StarHit, артистка стала не только чаще выступать, но и е гонорар значительно вырос.

Алсу подала на развод в мае 2024 года после 18 лет брака с Абрамовым. Супруги воспитывали трех детей: сына и двух дочерей.