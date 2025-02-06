Сегодня 10:04 Увеличение пениса, гомосексуализм и суррогатные дети. Тайны звездного футболиста Роналду 0 0 0 Фото: PLANET PHOTOS / Global Look Press Знаменитости

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Криштиану Роналду

Футболисту Криштиану Роналду исполнилось 40 лет. За эти годы «гадкий утенок» из бедной семьи стал лучшим игроком и горячим красавчиком. Падкий на моделей спортсмен, многодетный отец суррогатных детей неоднократно оказывался в центре скандалов. Какие тайны скрывает Роналду — в материале 360.ru.

Биография Криштиану Роналду Будущая звезда футбола родился 5 февраля 1985 года на португальском острове Мадейра. Его семья была очень бедной: мать — кухарка, отец — пьющий садовник. У Роналду есть сестры Элма и Лилиана Катя, а также брат Угу. Ходили слухи, что мать Криштиану хотела сделать аборт, но врачи отказались проводить процедуру из-за приличного срока. Роналду с детства увлекся футболом: играл с мальчишками во дворе, а позже присоединился к клубу «Андоринья». Юноше пришлось уйти из школы в 14 лет, когда он швырнул стул в учителя. Педагог заявил, что футбол никогда не сделает мальчика великим. Тогда родители решили, что сыну лучше сосредоточиться на спорте.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Карьера Роналду Путь профессионального футболиста начался для Роналду в академии лиссабонского «Спортинга», куда он попал в 12 лет. Уже в 15 подросток пообещал товарищам, что станет лучшим футболистом мира. В этот период у спортсмена начались проблемы с сердцем, но ему сделали операцию и он вернулся на поле. Первый трофей — Суперкубок Португалии — Роналду выиграл в 17 лет. В 18 он перешел в «Манчестер Юнайтед», где помог завоевать Кубок Англии, Кубок английской лиги и трижды выиграть Премьер-лигу. В 2009 году Роналду перешел в мадридский «Реал» за рекордные 80 миллионов фунтов. За девять лет в этой команде Криштиану стал легендой, забив 311 голов в Ла Лиге. Дважды он выиграл чемпионат Испании, четыре раза — Лигу чемпионов и другие трофеи. В 2018-м Роналду перешел в «Ювентус», а в 2021 году вернулся в «Манчестер Юнайтед». Зимой 2022 года спортсмен подписал контракт с саудовским «Ан-Насром».

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Скандалы с участием Роналду В 2016 году на чемпионате Европы во время интервью Роналду выхватил у журналиста микрофон и бросил его в озеро. В 2022-м расстроенный поражением «Манчестер Юнайтед» португалец разбил телефон мальчика-аутиста. В 2005-м спортсмена задержала английская полиция — сразу две женщины заявили, что Роналду пытался их изнасиловать. История с домогательствами продолжилась в 2018 году. Некая Кэтрин Майорги заявила, что в далеком 2009-м Роналду изнасиловал ее в отеле Лас-Вегаса. Футболист подтвердил факт интимной связи, но настаивал, что все случилось по обоюдному согласию. В 2018 году спортсмен все же получил условный срок, но за неуплату налогов. Он выплатил штраф в размере 16,8 миллиона долларов. В 2023-м Роналду оказался в центре скандала после матча «Аль-Насра» — «Аль-Шабаба». Команда выиграла со счетом 3:2, но после финального свистка португалец услышал от фанатов имя своего соперника Лионеля Месси. Тогда Криштиану не придумал ничего лучше, как приложить руку к уху и схватиться за промежность.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Роналду В 2015 году мир потрясла новость о том, что Роналду — гей. В испанских СМИ появилась информация, что футболист четыре раза в неделю летает на свидание к парню в Марокко. Одновременно с этим футболист публиковал в Сети снимки с кикбоксером Бадром Хари. На одном из фото Криштиану красовался на руках своего друга, а подпись к снимку гласила, что они «почти женаты». Позже в разговоре с другим футболистом Роналду назвал себя очень богатым геем. «Да, я — гей. Но зато у меня полно денег, ублюдок», — заявил португалец. Личная жизнь Криштиану Роналду Несмотря на слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации, Роналду приписывают романы со множеством женщин. Особую страсть спортсмен питал к моделям. В их числе — сестра футболиста Марио Жордана Жардел, Мерче Ромеро, Джемма Аткинсон, Нейрида Галлардо и Пэрис Хилтон. Португалец встречался с российской моделью Ириной Шейк. По ее словам, причиной расставания стали многочисленные измены футболиста. Сейчас спутницей Роналду является бывшая продавщица Джорджина Родригес, пара вместе с 2016 года.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Дети Роналду Спортсмен — многодетный отец, при этом детей ему рожали суррогатные матери. Первый ребенок Роналду появился на свет в 2010 году, спустя семь лет родились двойняшки Мэтью и Ева. От Джорджины Родригес у футболиста двое детей. Позже на свет у пары должны были появиться близнецы, но новорожденный мальчик сразу скончался. По словам Роналду, выжившая девочка дала сил прожить этот момент с «некоторой надеждой». Пластические операции Криштиану Футболист категорически отрицает, что прибегал к хирургическому вмешательству. Но эксперты сходятся во мнении, что футболист, скорее всего, делал ринопластику, моделирование лица и пересадку волос. В 2022 году ходили слухи, что Роналду колол ботокс в интимные места. Инъекции позволили увеличить толщину пениса примерно на один-три сантиметра. Эффект от такой процедуры сохраняется в течение двух лет. Криштиану исправил прикус, его белоснежная улыбка стала результатом качественных виниров. В целом спортсмен следит за своей внешностью и здоровьем. Он питается пять раз в день, а на ночной сон отводит ровно восемь часов. У Роналду нет татуировок. Спортсмен — донор крови и костного мозга для детей, больных лейкемией, в случае появления тату пришлось бы ждать четыре месяца, чтобы продолжить сдавать биоматериал. * Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.