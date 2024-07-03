Боец Макгрегор: Роналду — величайший футболист с истинной страстью к своей стране
Конор Макгрегор, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), высказал мнение о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщил RT.
Боец отметил, что Роналду является величайшим футболистом с истинной страстью к своей стране.
«Благослови тебя Бог, брат! Прошлое — это слава! Настоящее — это история!» — написал Макгрегор в соцсетях.
Напомним, в матче со Словенией спортсмен не сумел реализовать 11-метровый удар, который отразил вратарь Ян Облак. После промаха игрок не смог сдержать слез.
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