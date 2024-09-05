Месси и Роналду не попали в список номинантов на «Золотой мяч»

Pedro Paulo Diaz/Keystone Press Agency
Фото: Pedro Paulo Diaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аргентинский форвард, нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси не попал в список номинантов на «Золотой мяч». Также претендентом на награду не стал футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Списки номинантов в среду опубликовал журнал France Football. В него вошли 30 претендентов, однако впервые с 2023 года туда не попали ни Месси, ни Роналду. Португальца не включили в список номинантов второй год подряд. До этого Роналду являлся регулярным претендентом с 2004 года. При этом футболист «Аль-Насра» выигрывал «Золотой мяч» сразу в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Месси получал награду восемь раз, тем самым установил рекорд. Аргентинский форвард становился обладателем «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах, а также в 2023-м.

Тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин ранее назвал огромным влияние Месси на сборную Аргентины по футболу. По его словам, такие лидеры, как аргентинский форвард объединяют молодежь.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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