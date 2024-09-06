Криштиану Роналду установил очередной рекорд

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил 900-й гол в карьере. Очередной рекорд (больше в официальных играх не забивал никто) нападающий установил в матче Лиги наций против команды Хорватии. На 34-й минуте встречи он удвоил преимущество португальцев.

Игра состоялась в Португалии на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Счет в матче открыли уже на седьмой минуте — отличился защитник хозяев Диогу Дало. На 34-й минуте преимущество португальцев удвоил Криштиану Роналду. Еще до перерыва хорватам удалось отквитать один мяч, однако забили при этом снова хозяева — автогол на счету того же Дало.

Об историческом достижении Роналду сообщила пресс-служба сборной Португалии.

В июле форвард первым провел 30 матчей в финальных этапах Чемпионатов Европы. Юбилейной для португальца стала четвертьфинальная встреча со сборной Франции.