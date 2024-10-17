Стало известно имя самого высокооплачиваемого футболиста года по версии Forbes

Португальский форвард Криштиану Роналду снова занял первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов мира. Об этом сообщил Forbes .

По итогам года легендарный игрок, выступающий за саудовский «Аль-Наср», заработал 285 миллионов долларов. Большую часть из них — 220 миллионов — составили зарплата и бонусы за выступление на поле. Благодаря рекламе Роналду заработал еще 65 миллионов.

Вторым в топе Forbes оказался действующий чемпион мира, аргентинский футболист Лионель Месси. За год он получил в два раза меньше Роналду — 135 миллионов долларов. Зарплата от игры в американском клубе «Интер Майами» составила 60 миллионов, в то время как заработки вне поля принесли спортсмену 75 миллионов.

На третьей строчке рейтинга разместился еще один уроженец Латинской Америки — нападающий «Аль-Хиляля» Неймар. Футболист из Бразилии заработал 110 миллионов долларов, хотя ни разу не выходил на поле в этом году из-за травмы.

Ранее Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере. Он загнал мяч в ворота сборной Хорватии во время матча Лиги наций.