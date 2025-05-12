Сегодня 00:45 Ушел с телевидения и поддержал СВО. Где сейчас экранный сын Лазаревой и Шаца 0 0 0 Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Пути участников популярного в нулевые юмористического шоу «33 квадратных метра» разошлись. Теперь Михаил Шац*, Татьяна Лазарева** и Андрей Бочаров живут в разных странах и поливают друг друга грязью. Карьере иноагентов в России пришел конец, а чем занимается их патриотически настроенный экранный ребенок, выяснил 360.ru.

Кто играл Андрюшу Звездунова С Лазаревой** Бочаров познакомился в 1983 году, еще до создания «О.С.П.-студии». Бывший кавээнщик встретил ее на съемочной площадке, устроившись после переезда из Новосибирска в Москву режиссером и сценаристом музыкальной передачи «Клип-кип Ура!».

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com

Хотя после «33 квадратных метров» у Бочарова было еще много проектов, публике он запомнился как несуразный сынуля Андрюша Звездунов. По ее сюжету три поколения типичной российской семьи ютились в маленькой квартире. Сын учился на двойки, но к последнему сезону повзрослел, возмужал и поступил в вуз. Позднее, когда между создателями шоу произошел раскол, Шац* припомнил ему эту роль. В интервью Ксении Собчак он заявил, что «сынуля оказался плохим». Шац* обматерил Бочарова Артисты не только сотрудничали, но и дружили. Вражда началась в 2022 году, когда Лазарева** и Шац* раскритиковали решения властей России и уехали — она в Испанию, он в Израиль. Политикой звездная чета не очень-то интересовалась, рассказал Бочаров подписчикам в соцсетях. В 2012 году телеканал СТС расторг контракт с Шацем*, вслед за ним и Лазаревой** совсем по другой причине.

Фото: РИА «Новости»

«Канал переориентировался на более молодую аудиторию, и тех, кто постарше, стали убирать с эфира. Так вот Шац* на полном серьезе начал заявлять, что его уволили с телевидения за правду, за его взгляды. В его шутках и близко ничего про политику не было», — заявил он. Бочаров признался, что перестал общаться с коллегами и тем более следить за их публичными высказываниями. По его мнению, их вступление в карикатурный и позорный Координационный совет российской оппозиции стало роковой ошибкой.

Там стало ясно, что они свернули куда-то не туда, поехали не по той дорожке. И вот оказались в стане предателей своей страны Андрей Бочаров Юморист

Последней каплей стало то, что Бочаров рассказал о проблемах Шаца* со спиртным. Тогда беглый телеведущий обматерил «сынулю» и зарекся больше никогда с ним не здороваться. «Зачем врать? Что за бред? Это пакостно просто, поэтому я не подам ему руку», — сказал Шац*. Бочаров высказался о Лазаревой** Немного мягче Бочаров прошелся по Лазаревой**. Для него разворот телеведущей на Запад стал довольно горькой и неожиданной историей. Он заявил «Абзацу», что человек она в общем-то неплохой, никогда не лезла в политику и даже шутила, что музыкантам и проституткам все равно, какая власть.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Ее нынешняя позиция, по моему мнению, сложилась во времена „дружбы“ с Алексеем Навальным. Тогда она просто начала прямо идеологемами говорить, явно с чужих слов. Безусловно, повлиял также брак с Шацем*, который увидел свою востребованность по окончании телекарьеры в протестном движении», — объяснил бывший коллега. Бочаров об Украине и СВО Сам Бочаров остался в России и активно высказывался против Запада. Заявил, например, что принципиально не ездит в страны Евросоюза из-за тиражирования украинских фейков о российской армии. «И возможность поехать есть, например, через Стамбул. Там друзья еще остались, но я на них обиделся. Ну, нельзя так, как-то, что они в социальных сетях про нас пишут и верят пропаганде», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

В соцсетях шоумен публикует мемы на тему потребительского отношения Запада к Украине, критикует США за неприкрытую пропаганду, рассказывает о тяжелой жизни российских релокантов. Около двух лет назад он спрогнозировал возвращение Дональда Трампа к власти и прекращение поддержки Украины, затем новый Майдан и свержение украинского лидера Владимира Зеленского. Шоумен пристыдил артистов, уехавших заграницу. Тем, кто вернулся, он отказался доверять, обвинил в фальши и предательстве. Бочаров заявил, что публика сама больше не примет Максима Галкина **, Андрея Макаревича** и Бориса Гребенщикова**. «Я поуехавших называю „стыдло“. И, если честно, я бы их всех вернул. Хотят — пусть возвращаются. Если это публичные фигуры, то рано или поздно общество им все равно задаст вопросы, и им придется на них ответить», — сказал он. Где сейчас Бочаров из «О.С.П.-студии» После «33 квадратных метров» Бочаров выпустил юмористическую программу «Подъем» на НТВ, затем «Большая терка» и «Всегда готовь!» на ТНТ. Вел телепрограмму «Скрытая камера» на СТС, затем занял пост креативного продюсера программы «Схема смеха» на РЕН ТВ.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Бывший кавээнщик попробовал себя на большом экране. В нулевых вышли фильмы с его участием «Убить Бэллу», «Гипноз», «Черная комната» и «В гостях у $kazki». Занимался озвучкой видеороликов и клипов. Теперь Бочарова почти не увидеть на телевидении. Он ведет программу «Ага, тот самый Бочарик» на радиостанции Sputnik, личный Telegram-канал политических новостей с юмором, снимает ролики для RuTube. * Михаил Шац внесен в реестр СМИ-иноагентов решением Минюста России. ** Внесены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента решением Минюста России.