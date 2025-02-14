Дочь Шаца и Лазаревой потребовали проверить на финансирование ВСУ

Дочь артистов Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой** Софию Шац потребовали признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В полицию и министерство юстиции России обратились представители общественного движения «Сорок сороков». Они попросили обратить внимание на антироссийские высказывания 26-летней ведущей.

София утверждала, что переводила деньги на Украину, а также критиковала СВО. Также дочь артистов потребовали проверить на предмет дискредитации российской армии,

Ранее стало известно, что Татьяну Лазареву** объявили в международный розыск. Решение приняли в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. За это преступление телеведущую заочно приговорили к 6,5 годам колонии.

*Признан в России иноагентом.

**Признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.