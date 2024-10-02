Галкин и другие беглые иноагенты начали массово покидать Израиль

На фоне эскалации конфликта с Ливаном и Ираном территорию Израиля начали массово начали покидать беглые звезды-иноагенты, выяснил Shot . По информации источника Telegram-канала, Максим Галкин* вместе с женой, к примеру, решил уехать в США.

Также спешат покинуть Израиль Анатолий Белый* и Михаил Шац*, добавил собеседник Shot.

Говоря о Галкине*, он уточнил, что комик полностью убрал страну из своего гастрольного тура, как только ситуация начала обостряться, затем уехал с женой на Кипр, а на этой неделе пара должна улететь в Европу, а оттуда в Штаты, где в настоящее время живет дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте.

Ссылаясь на организаторов, собеседник Telegram-канала обратил внимание на отмену осенних спектаклей актера Анатолия Белого* и Михаила Шаца*. Последний, по его словам, уже находится в Калифорнии.

*признаны иноагентами в России