Шац назвал плачевный итог отъезда из России

Телеведущий Шац заявил, что редко видится с дочерью Антониной из-за эмиграции

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Уехавший из России в Израиль юморист и телеведущий Михаил Шац* заявил, что редко видится с младшей дочерью Антониной, которая учится в школе в Англии. На подкасте для YouTube-канала Sheinkin40 он назвал сложившуюся ситуацию плачевным итогом последних двух лет.

Ведущий уточнил, что младшая дочь закончит обучение в этом году. Она чаще прилетает к маме, телеведущей Татьяне Лазаревой*, которая живет в Испании.

«Вот это действительно такой плачевный итог этих последних двух лет, когда мы очень редко стали видеться», — посетовал Шац*.

Он добавил, что со старшими детьми, которые живут в Лиссабоне, ему удается встречаться чаще — несколько раз в год.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что бывшую жену ведущего Татьяну Лазареву* объявили в розыск. Карточка с ее именем появилась в базе МВД.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента на территории России.

Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО

Доллар улетел, но обещал вернуться. Что произошло с Мосбиржей и почему валюта подорожала

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ

Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте