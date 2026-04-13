Уехал за свободой и вернулся за славой. Как эмигрант Михаил Шуфутинский выбрал Россию

Сцены ресторанов и успех целых стадионов с запретом на заграничные гастроли, эмиграция в США и триумфальное возвращение в Россию уже настоящей звездой. Михаил Шуфутинский остался артистом, который продолжает собирать полные залы, и единственным певцом, чья песня «Третье сентября», стала мемом, который зажил своей жизнью. В понедельник, 13 сентября, Михаилу Шуфутинскому исполнится 78 лет. О жизни артиста — в материале 360.ru.

Главная потеря детства и джазовая юность Михаила Шуфутинского

Будущий артист родился в Москве в семье прошедшего Великую Отечественную войну врача и домохозяйки. Любовь к музыке маленькому Мише досталась от отца, который играл на гитаре и трубе. Артист рассказывал, что на домашней кухне часто собирались друзья родителей. Когда наступал вечер, отец брал гитару, и все начинали хором петь. Так еще ребенком он услышал песню «Таганка», которая стала для него настоящей колыбельной. Уже во взрослом возрасте он включил ее в свой репертуар. Когда мальчику исполнилось шесть лет, его мама трагически погибла. При переходе через железнодорожные пути у ее подруги застрял каблук. Женщина пыталась ей помочь, но не успела. Обе попали под поезд. «Она навсегда осталась для меня молодой и красивой», — делился Шуфутинский. Через два года отец встретил другую женщину. Он не захотел, чтобы сын жил с мачехой, поэтому отправил его к бабушке и дедушке, которые его вырастили. «Обычно бабушки внуков балуют, однако моя воспитывала меня достаточно строго. Она не говорила: „Встань в угол“, тем более что я уже был большой, но развивала во мне какие-то моральные принципы», — рассказывал Шуфутинский.

Родные разглядели во внуке артистические склонности и отвели в музыкальную школу. Там Михаил научился играть на баяне.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Каждую неделю вместе с бабушкой и дедушкой школьник устраивал для соседей концерты во дворе. После окончания школы Шуфутинский поступил в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, где началось его увлечение джазом. Шуфутинский рассказывал, что по ночам настраивал радио, чтобы послушать программы о джазе на «вражеских радиостанциях». «Все спали, а я слушал: для меня этот час был высшим блаженством», — делился артист. Этот музыкальный стиль в СССР не сильно приветствовали, поэтому студенты часто устраивали тайные сборы, чтобы вдоволь помузицировать. Среди них была учившаяся на курс старше Алла Пугачева. Когда Шуфутинский приводил ее с компанией к себе домой для очередного джема, то бабушка, увидев студентку, часто ей выговаривала за короткую юбку. При этом сам Шуфутинский носил модные тогда брюки-дудочки и яркие галстуки, за что его неоднократно называли стилягой. Зарабатывал молодой студент выступлениями в ресторанах, где часто кроме уже утвержденного репертуара выдавал несколько джазовых композиций. «Мы поскорее старались отбыть дежурную программу, чтобы перейти к джазовым произведениям», — пояснял Шуфутинский. За это ему пришлось даже объясняться перед сотрудниками КГБ, которые вызвали его на профилактическую беседу в которой посоветовали, что если он хочет играть репертуар, который не прошел худсоветы, то лучше это делать за пределами Москвы.

Как Михаил Шуфутинский попал в Магадан

После окончания музыкального училища Шуфутинский получил диплом дирижера, преподавателя музыки и пения, уехал в Магадан. Туда его пригласил коллектив, игравший в ресторане «Северный». «„Уж лучше, — подумал я, — жить на свободе в Магадане, чем сесть в Москве!“. Тогда — в порядке подготовки к визиту в СССР Никсона — начались чистки», — объяснял свое решение Шуфутинский.

Артист подчеркивал, что ничуть не пожалел о своем решении, потому что там он зарабатывал просто огромные деньги.

Фото: Anvar Galeev/ Russian Look / www.globallookpress.com

Загулы в ресторанах устраивали вернувшиеся старатели, рыбаки, которые уходили в море на полгода. Все они получали большие зарплаты, которые тратили в ресторане. «Деньги совали прямо в руки — со всех сторон сцены, в фойе, когда перекуривали и даже в туалете. Подошел пьяный рыбак, одной рукой застегивает ширинку, другой сует червонец: „Исполни „Моряк в развалочку“ для моего друга», — вспоминал певец. Он подчеркивал, что несмотря на холод и долгую зимнюю ночь, в Магадане жилось намного свободнее, чем в Москве, но также было очень небезопасно. По словам Шуфутинского, откровенную шпану в «Северный» не пускали, но криминальные авторитеты были завсегдатаями. Из-за того, что работа заканчивалась слишком поздно, когда транспорт уже не ходил, певец возвращался домой с повешенным на внутреннюю петличку пальто молотком. За нож могли привлечь, а наличие рабочего инструмента всегда можно было объяснить.

Самый популярный ВИА СССР

«С бородой на портретах и в документальной хронике на советском телеэкране могли появляться только три человека: Ленин, Маркс и Энгельс. Остальным — нельзя», — объяснял артист.

Выросший из кемеровской филармонии вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» сильно нуждался в новом художественном руководителе. Занимавшие этот пост Валерий Селезнев и Михаил Плоткин не нашли общего языка с артистами и ушли для создания новых коллективов. Вернувшегося на время в Москву Шуфутинского посоветовал композитор Вячеслав Добрынин, который написал для ансамбля несколько песен.

С новым руководителем «Лейся, песня» стала одной из главных групп Советского Союза. Тираж их пластинок превышал три миллиона экземпляров, а билеты на концерты разлетались мгновенно.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Но большинство жителей СССР никогда не знали, как именно выглядят артисты. Ансамбль не пускали на телевидение из-за отказа Шуфутинского сбрить бороду.

Шуфутинский добавил, что только один раз ему удалось вытащить ансамбль в телеэфир, когда «Лейся, песня» исполнила песню «Белая черемуха» вместе с Анной Герман. Он отмечал, что понимал весь уровень популярности его коллектива, но воспользоваться ей не было никакой возможности. ВИА не выпускали с концертами даже в Болгарию, которую в те годы никто не воспринимал как заграницу.

Как Шуфутинский эмигрировал в США

В 1981 году Михаил Шуфутинский влился в толпу эмигрантов третьей волны. Еврейские корни позволили ему получить выездную визу в Израиль. Но так как прямого сообщения не было, то эмигранты сначала ехали в Австрию, которая выступала транзитным пунктом, а уже там решали, где им будет лучше. Шуфутинский рассказывал, что в Вене, когда их разместили в гостинице, а утром пригласили на завтрак, он принял решение, что уезжает в Америку. Он отмечал, что хотел посмотреть мир, вживую послушать звезд джаза, увидеть бродвейские мюзиклы. «Я почувствовал, что не хочу, чтобы система лезла в мою душу — с кем я общаюсь, сколько зарабатываю, какого цвета носки ношу», — отмечал артист. Шуфутинский подчеркивал, что уехал не по политическим мотивам, а именно ради свободы и новых возможностей.

Как и большинство советских эмигрантов сначала он поселился в Нью-Йоркском районе Брайтон Бич, где работал пианистом и аккомпаниатором в русских ресторанах.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Там познакомился с уже состоявшимся в эмигрантской среде артистом Вилли Токаревым. «Когда выходил мой первый альбом, и Вилли был одним из тех немногих людей, которые мне подсказали, куда пойти, где его издавать, как это сделать. Он всегда был готов помочь», — говорил Шуфутинский о друге и коллеге. Через несколько лет он сам помогал издать альбом My Loved One приехавшей в Нью-Йорк после него певице Любови Успенской. Шуфутинский стал ее продюсером, а Токарев автором целой серии песен. Все трое вместе выступали в одних и тех же русских ресторанах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, стараясь продвигать свое творчество. В СССР «эмигрантская музыка» считалась запрещенной, особенно, если у нее был блатной или антисоветский оттенок. Но каналы, по которым они проникали в Союз, перекрыть было невозможно. Еще в начале 1980-х песня Токарева «Небесный Гондурас» звучала практически в каждом ресторане, альбомы Шуфутинского добрались до Союза к середине десятилетия. По легенде, пластинку Успенской привезла с собой Эдита Пьеха и помогла ее распространить.

Как Михаил Шуфутинский принял решение вернуться обратно?

Артист вспоминал, что когда в СССР началась перестройка, власти объявили гласность, он не поверил в то, что из этого что-то получится. Шуфутинский рассказывал, что очень скептически относился к тому, что тогда писала пресса о том, как меняется Советский Союз. Он подчеркивал, что его не убедили ни гастроли Иосифа Кобзона в США, ни официально выпущенный прибалтийской студией звукозаписи альбом. Ехать обратно, чтобы дать концерты, Шуфутинский отказывался наотрез.

«Во-первых, не знал, что меня там ожидает, а во-вторых, прекрасно помнил страну, из которой еле вырвался», — говорил он.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Поехать с гастролями в СССР Шуфутинского убедил продюсер Лев Леонард. Он пообещал решить все вопросы с Росконцертом и подчеркнул, что слушатели очень хотят увидеть исполнителя полюбившихся песен вживую. «Я сделал огромный трехмесячный тур по стране — 75 концертов по стадионам и Дворцам спорта. Материально отработал с переменным успехом, потому что контракты были условные: что-то недоплатили, где-то недодали, какие-то деньги остались должны, но я понял: это мое», — делился Шуфутинский. К тому времени он уже получил американский паспорт и следующие 15 лет постоянно колесил между двумя странами пока в 2003 году окончательно не осел в Москве.

Личная жизнь Михаила Шуфутинского

Со своей первой женой Татьяной Ростовой певец познакомился во время учебы в музыкальном училище, когда им обоим было всего по 19 лет. «Решили обязательно пожениться. Все взрослые и родители говорили, что этого не нужно. Но мы были настроены против всех. У нас был прекрасный роман», — делился Шуфутинский. Брак продлился всего четыре месяца. Пара мирно рассталась, но отношений после развода не поддерживала. Снова со своей первой супругой Шуфутинский увиделся через 53 года. Встречу организовал телеведущий Андрей Малахов.

Ростова заявила, что она много лет счастлива во втором браке и извинилась перед Шуфутинским, что не сразу вернула ему кольцо его матери, которое он подарил ей на свадьбу.

Фото: Anvar Galeev/ Russian Look / www.globallookpress.com

Второй женой певца стала киномонтажер Маргарита Розенцвейг. Их роман оказался настолько бурным, что она бросила работу, чтобы уехать за возлюбленным в Магадан, где они поженились. Там же родился их старший сын Дэвид, а через два года еще один сын — Антон. «В семье я был хозяином — и жена всегда принимала мою сторону. Приняла и эмиграцию. Хотя и боялась, и не хотела. Родителям своим даже сказала, что мы планируем уехать за границу работать — не на постоянное место жительства», — рассказывал Шуфутинский, Артист подчеркивал, что его мачеха, а под ее влиянием и отец прекратили с ним всякое общение после его переезда в США. По его словам, первое время семье приходилось тяжело. Нужно было поднимать детей, которые пошли в американскую школу. Маргарита сначала работала парикмахером, первое время получая минимальный оклад. Когда Шуфутинский начал выступать и получать за свое творчество неплохие деньги, жена стала домохозяйкой и посвящала все время сыновьям. Артист отмечал, что Маргарита стала для него главным человеком в жизни. Поэтому ее смерть от сердечной недостаточности в 2015 году стала для него серьезным ударом. Об уходе жены артист узнал во время гастролей по Израилю. Он тут же прервал свой тур и прилетел в Лос-Анджелес. После смерти Маргариты Шуфутинский почти на год прекратил выступать. Когда он снова вернулся на сцену, то рядом с ним заметили Светлану Уразову — постоянную артистку его балета. «В тот трудный момент, когда это со мной случилось, Светлана была рядом. И вспыхнуло чувство. Я надеюсь, что оно не иссякнет никогда, потому что это ощущение дает понять, что ты жив, что рядом с тобой находится близкий человек», — признался Шуфутинский в новом романе.

Его избранница оказалась младше его на 29 лет. Но это не остановило влюбленных от того, чтобы в 2020 году сыграть тайную свадьбу.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Сыновья певца приняли новую жену отца, дочь Светланы от прошлого брака также поддержала выбор мамы. Старший сын Шуфутинского Дэвид сейчас живет в Москве и занимается продюсированием звука в кино. Младший Антон остался в США, где получил диплом полевого медика ВМФ. Сейчас он работает в одном из университетов. Сыновья подарили певцу уже семь внуков.

Чем сейчас занимается Михаил Шуфутинский

Несмотря на свой почтенный возраст Михаил Шуфутинский продолжает гастролировать. Он признавался, что за всю свою жизнь получил несколько серьезных травм. Чтобы не допускать обострения, он регулярно занимается спортом, плавает в бассейне, иногда буквально заставляя себя вылезать из постели. «Говорю себе: „Встань, собака, ты же для себя это делаешь“», — подчеркивал Шуфутинский. В 2009 году во время гастролей в Сибири Михаил Шуфутинский неудачно упал на скользкой лестнице и сломал обе ноги.

В начале 2022 года артист перенес операцию на шейном отделе позвоночника. К врачам он обратился с жалобой на немеющие руки, что для певца непозволительно.

Фото: Pavel Kashaev / www.globallookpress.com

Три года назад Шуфутинский напугал поклонников, появившись на инвалидной коляске. Сам певец объяснил свое средство передвижение почтенным возрастом. «Бывает, что позвоночник сильно заболит, а мне нужно по паркингу два километра идти, чтобы попасть на сцену. Поэтому мне ставят коляску и везут на ней», — успокоил всех Шуфутинский. Артист не скрывает, что с возрастом восстанавливать здоровье ему все сложнее. Но оставлять сцену он не готов, объясняя это тем, что без публики он не может жить.