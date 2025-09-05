Шуфутинский получил российское гражданство

До этого артист жил в стране по виду на жительство, сохраняя американское гражданство. В издании отметили, что решиться на смену статуса Шуфутинский мог после 2022 года, когда у него истек паспорт США.

Ранее музыкант объяснял нежелание оформлять российский паспорт особенностями американского законодательства, где не приветствовали двойное гражданство.

Шуфутинский уехал в США в 1981 году вместе с семьей, а спустя девять лет вернулся в Россию, продолжая разрываться между двумя странами. В Америке долгое время жила его супруга Маргарита, после ее смерти он приобрел дом в Филадельфии.

В апреле сообщалось, что внучка известного шансонье, 19-летняя Анна, переехала в Италию учиться на дизайнера.