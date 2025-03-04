Шуфутинский появился на публике с молодой избранницей и рассказал об их свадьбе

Певец Михаил Шуфутинский вместе с возлюбленной, которая младше его почти на 30 лет, посетил церемонию вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Во время беседы с kp.ru он шокировал публику новостью о женитьбе.

Для выхода в свет 76-летний артист и его спутница выбрали монохромные наряды в черном цвете. Музыкант надел костюм-тройку и кроссовки, а 48-летняя Светлана Уразова появилась на красной дорожке в приталенном платье с длинными рукавами-фонариками.

Особое внимание публики привлекли обручальные кольца с бриллиантами на безымянных пальцах Шуфутинского и Уразовой. Артист рассказал журналистам, что украшения делали на заказ, но других деталей бракосочетания не раскрыл.

«Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», — заявил он.

Для певца этот брак стал третьим, а для его жены — вторым. Пара была знакома более 25 лет — Светлана работала в балете Шуфутинского, но отношения между ними начались после смерти второй супруги артиста Маргариты в 2015 году.