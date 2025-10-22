Шуфутинский признался, что передвигается на коляске
Шансонье Михаил Шуфутинский продолжил гастролировать, несмотря на проблемы со здоровьем. Иногда ему приходится передвигаться на инвалидной коляске. Певец рассказал об этом Пятому каналу.
«У меня, бывает, позвоночник может заболеть, я плохо выспался или неудобно летел. Если мне надо два километра по паркингу идти, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут на ней», — сказал он.
Несмотря на 77-летний возраст и полувековой стаж Шуфутинский не устал от сцены. Он продолжает гастролировать и брать заказы на частные выступления. Даже во время июльского отпуска в Турции певец дал пять концертов в отелях.
В жизни шансонье произошли большие перемены. Он женился на Светлане Уразовой, с которой закрутил роман после смерти второй супруги. Кроме того, Шуфутинский получил гражданство России.