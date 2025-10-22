Шуфутинский признался, что передвигается на коляске

Шансонье Михаил Шуфутинский продолжил гастролировать, несмотря на проблемы со здоровьем. Иногда ему приходится передвигаться на инвалидной коляске. Певец рассказал об этом Пятому каналу .

«У меня, бывает, позвоночник может заболеть, я плохо выспался или неудобно летел. Если мне надо два километра по паркингу идти, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут на ней», — сказал он.

Несмотря на 77-летний возраст и полувековой стаж Шуфутинский не устал от сцены. Он продолжает гастролировать и брать заказы на частные выступления. Даже во время июльского отпуска в Турции певец дал пять концертов в отелях.

В жизни шансонье произошли большие перемены. Он женился на Светлане Уразовой, с которой закрутил роман после смерти второй супруги. Кроме того, Шуфутинский получил гражданство России.