Певец Шуфутинский рассказал, что был стилягой в советское время

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что в советское время следил за модой и был стилягой. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу» .

Певец отметил, что сейчас при выборе образов он ориентируется на собственный комфорт и личные предпочтения.

«Когда стоишь на сцене, поешь, думаешь о том, о чем поешь, и ты должен понимать, нравится ли людям, какое у них настроение, какое у них впечатление. И для того, чтобы нравиться, ты должен нравиться себе или хотя бы быть уверенным в себе», — цитирует шансонье сайт kp.ru.

Шуфутинский добавил, что для него важно оставаться верным себе. По его мнению, одежда должна не только украшать, но и обеспечивать удобство.