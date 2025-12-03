03 декабря 2025 15:32 Три брака и одна любовь Ларисы Долиной. Почему скандальная звезда завязала с мужчинами 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Личная жизнь Ларисы Долиной, чей мощный и драматичный голос знает вся страна, всегда была под пристальным вниманием публики. Певица с несгибаемым характером и страстной душой трижды выходила замуж и трижды начинала все с нуля. Почему рушились все браки исполнительницы хита «Погода в доме» и с кем в итоге она обрела истинное счастье — в материале 360.ru.

Семья ради ребенка Первый брак артистки с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским казался правильным во всех отношениях: стабильный, с разницей в возрасте в пользу мужа. За него Лариса Александровна вышла замуж в 1980-м. Через три года у супругов родилась дочь Ангелина, что должно было только скрепить союз. Воспитанная в строгих традициях Долина признавалась: долгое время она руководствовалась принципом, что семью нужно сохранить ради ребенка во что бы то ни стало. По слухам, проблемы начались из-за зависти Миончинским к профессиональным успехам жены и алкоголизма, который развивался у него на этом фоне. Спустя семь лет певица поняла, что больше не любит избранника и не хочет быть с ним. «Ничего не осталось, кроме неприязни. Когда выходила замуж, думала, что люблю его, а оказалось, что он меня своими манерами и, я бы сказала, лицемерием просто влюбил, а потом показал истинное лицо», — рассказывала Долина в беседе с aif.ru. В 1987-м певица развелась с Анатолием. И вскоре в ее жизни началась новая глава.

Фото: РИА «Новости»

Идеальный союз с неидеальным финалом Вторым избранником знаменитости стал бас-гитарист Виктор Митязов, с которым Лариса Александровна прожила 11 лет. Эти отношения не просто казались эталонными со стороны, но долгое время таковыми и были внутри семьи. Музыкант заботился и о Долиной, и о ее дочери, став для Ангелины настоящим папой. Это было особенно ценно для артистки, ведь биологический отец ее наследницы в итоге перестал поддерживать с ней связь. Митязов боготворил жену. Признавался, что готов отрубить себе руку, если она того попросит. В 1997 году, в одном из редких интервью, супруги утверждали, что, кажется, нашли секрет бесконечного семейного счастья: не переделывать друг друга.

Фото: РИА «Новости»

Но именно тогда прозвучало и роковое предчувствие Виктора. Гитарист заговорил о том, какие силы способны разрушить его брак с Долиной.

О быт наша любовная лодка не разобьется точно. О новую любовь — может. Виктор Митязов

Так и случилось. Урок был жестоким: даже самый крепкий, проверенный годами союз не застрахован от внезапной страсти, которая сносит все на своем пути. Этому порыву поддалась сама артистка. Бумеранг судьбы Долина без памяти влюбилась в продюсера Илью Спицына, который младше ее на 13 лет. Отношения начались словно в сериале: оба оставили своих предыдущих партнеров ради этого чувства, закрыли глаза на разницу в возрасте и общественное мнение. На долгие 18 лет Спицын стал мужем, продюсером и, казалось, окончательным выбором Ларисы Александровны. Но судьба преподнесла звезде зеркальный удар.

Фото: РИА «Новости»

В 2017 году Долина вдруг стала появляться на мероприятиях в гордом одиночестве. Журналисты выяснили: муж бросил артистку ради другой женщины, которая родила ему ребенка. «Железная леди» российской эстрады оказалась бессильна перед этим решением любимого мужчины. По слухам, она до последнего пыталась спасти брак, но так и не сумела удержать Спицына. Как сейчас живет Лариса Долина После третьего развода в личной жизни певицы наступила тишина. Не стало новых громких романов. Зато наступило другое — глубокое, спокойное принятие себя самой и своей жизни. В 2021 году в эфире шоу «Звезды сошлись» Лариса Александровна заявила, что больше не собирается строить отношения с противоположным полом. Она захотела сконцентрироваться на работе и общении с самыми близкими людьми: дочерью и внучкой.

Фото: РИА «Новости»

По словам Долиной, именно внучка Саша примирила ее с Ангелиной, хотя на некоторое время их связь ослабевала. Теперь семья воссоединилась и проводит много времени вместе. Звездная бабушка души не чает в маленькой Александре и даже записала с ней песню. О собственных творческих экспериментах знаменитость тоже не забывает, хотя не все из них приводят публику в восторг. Так, для музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» она облачилась в костюм из долларов и перепела скандальный хит Инстасамки «За деньги да!». В сентябре 2025-го Долиной исполнилось 70 лет. Несмотря на почтенный возраст, певица тщательно следит за собой и старается одеваться в соответствии с модными тенденциями. Поклонники уверены: артистка еще может встретить мужчину, который растопит ее сердце в четвертый раз.