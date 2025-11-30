Долину могут вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
Народную артистку России Ларису Долину могут исключить из музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика». Об этом написало издание «Абзац».
Причиной стал «квартирный скандал» вокруг имени Долиной, который породил негатив в обществе. Создатели киноленты опасаются провала в прокате.
Новогодняя музыкальная комедия должна выйти в прокат 11 декабря, в телеэфир — 31 декабря. В картине Долина перепела «визитную карточку» рэп-исполнительницы Инстасамки «За деньги да».
Съемочная команда спешно ищет решение о возможной замене Долиной.
Россияне начали активно возвращать билеты на концерты Ларисы Долиной после судебной истории с ее квартирой. Также отреагировали и некоторые крупные бренды. Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил из своих соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем вечере с участием певицы, билеты на который стоили 95 тысяч рублей.