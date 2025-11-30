Долину могут вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»

Народную артистку России Ларису Долину могут исключить из музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика». Об этом написало издание «Абзац» .

Причиной стал «квартирный скандал» вокруг имени Долиной, который породил негатив в обществе. Создатели киноленты опасаются провала в прокате.

Новогодняя музыкальная комедия должна выйти в прокат 11 декабря, в телеэфир — 31 декабря. В картине Долина перепела «визитную карточку» рэп-исполнительницы Инстасамки «За деньги да».

Съемочная команда спешно ищет решение о возможной замене Долиной.

Россияне начали активно возвращать билеты на концерты Ларисы Долиной после судебной истории с ее квартирой. Также отреагировали и некоторые крупные бренды. Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил из своих соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем вечере с участием певицы, билеты на который стоили 95 тысяч рублей.