Новогодние гонорары Долиной окупят стоимость ее скандальной квартиры

Ганорары певицы Ларисы Долиной за новогодние выступления окупят стоимость пятикомнатной квартиры, которую она продала из-за мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Журналисты ознакомились с расписанием артистки на декабрь–январь. График практически заполнен. До конца года у нее только три незанятых дня, а потом пригласить звезду на выступление получится только 20 января. На праздниках исполнительница даст более 20 концертов в Дубае, также в список включены 10 подтвержденных выступлений в России и других странах.

За одно появление Долиной на сцене заказчику придется раскошелиться на 3,5 миллиона рублей, плюс НДС. Отсюда следует, что чистый доход артистки составит минимум 105 миллионов рублей, что почти компенсирует цену квартиры, проданной под влиянием аферистов. Недвижимость певице вернули. Она продала ее за 112 миллионов рублей. При этом покупательница жилья осталась ни с чем.

Также журналисты отметили, что в исключительных случаях Долина готова пересмотреть плотный график и выступить в незапланированное время. За это она требует двойную оплату.

Кроме того, певица хочет летать только первым или бизнес-классом, ночевать в лучшей пятизвездочной гостинице (предпочтительно со спорт-залом), а также иметь личного фониатра — врача по голосовым связкам.

Ранее стало известно, что Ларисе Долиной и ее команде угрожали убийством. Неизвестные просили забрать заявление, а в противном случае обещали подорвать машину звезды.