Жена Петросяна поставила точку в слухах о суррогатном материнстве

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в соцсети фото, на котором предстала беременной, чтобы поставить точку в спорах о том, кто родил ее дочь — она или суррогатная мать. Об этом сообщил StarHit .

«Год назад в нашу жизнь пришла Матильда. Как только я взглянула на тебя, я поразилась, как же я люблю тебя, хоть и видела впервые», — подписала она кадр.

Брухунова объявила о рождении дочери в марте. Пользователи отметили, что супруга юмориста ни разу не публиковала снимки, на которых она в положении, заподозрив, что не обошлось без суррогатной матери.

При этом Брухунова не раз заявляла, что не обязана выкладывать свои «беременные» фотографии, поинтересовавшись, что может хейтерам «еще анализы показать».

Юморист с молодой супругой растят уже двое детей. Сын у пары родился 13 марта 2020 года.

В начале августа Брухунова поразила поклонников фото в купальнике на летнем отдыхе в Сочи. Последние отметили ее потрясающую фигуру.