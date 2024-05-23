Молодая жена Петросяна показала фото подросшей дочери

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, опубликовала фото с подросшей дочерью от комика. Кадры смогли увидеть подписчики ее страницы в Instagram*.

Блогер старается особо не показывать своих детей публике, однако этот случай стал исключением. Звезда продемонстрировала дочь в новом костюме — в бежевой рубашке и такого же цвета штанах. На голове у ребенка была косынка с маленькими красными сердечками.

Женщина любит модную одежду и часто покупает дочери и сыну стильные наряды.

Свои отношения 35-летняя Татьяна Брухунова и 78-летний Евгений Петросян узаконили в 2019 году. Уже в 2020-м у них появился сын, а в марте этого года стало известно о рождении дочери у пары.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.