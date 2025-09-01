Как Петросян связан с Тейлор Свифт? Теории заговора о чернокнижнике и двойнике сатанистки

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Совсем недавно комика Евгения Петросяна подозревали в том, что он собирает гримуары и хочет устроить апокалипсис, призвав на Землю демона Нергала. Оказалось, что похожие слухи возникали и вокруг других селебрити. Как российский юморист связан с пятикнижием тьмы, а американская певица Тейлор Свифт с сатанизмом* — разбирался 360.ru.

Как Петросян и Степаненко делили оккультные книги

Теории заговора вокруг Петросяна появились после скандального развода с Еленой Степаненко в 2018 году. В Сеть просочилась информация, что звезды не могли поделить оккультные гримуары — «пять древних оккультных книг».

По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, в их число вошли:

На аукционах примерная стоимость этих антикварных экземпляров может доходить до нескольких миллионов рублей, уточнил юрист в беседе с  ТАСС.

Петросян нашел "Некрономикон"

Новость об оккультной литературе взбудоражила Сеть. Мемов на тему Петросяна-чернокнижника было великое множество. Но для кого-то этот вброс стал источником вдохновения: известный писатель Михаил Елизаров под впечатлением от ситуации написал песню «Некрономикон».

В ней в шуточной форме рассказывается, как комику досталась книга безумного араба Аль-Хазреда, с помощью которой якобы можно связаться с космическим хаосом и чудовищем Ктулху.

Но на этом все не закончилось — весной 2025 года TikTok-блогер под ником Федюша рассказал, что Петросян ведет настоящую охоту за неким пятикнижием тьмы. Он уточнил, что комик заполучил уже четыре тома и собирается вызвать демона по имени Нергал, когда найдет пятый.

«Почему весь мир об этом молчит?» — задался вопросом Федюша.

В качестве аргумента он напомнил о Степаненко, которая обвиняла экс-супруга в увлечении черной магией.

В 2024 году Евгений Петросян приехал в Саранск, чтобы встретиться с продавцом четвертой книги из этого «Пятикнижия тьмы», то есть ему осталось собрать одну книгу. Это книги шумерского чернокнижника, то есть по факту это буквально черная магия.

Федюша

TikTok-блогер

По его мнению, Петросян хочет устроить конец света. «При этом Степаненко назвала своего бывшего мужа одержимым демоном Нергалом», — добавил блогер.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Тейлор Свифт — двойник сатанистки

Безумные предположения вокруг знаменитостей, разумеется, есть не только в России. В Сети уже давно существует теория о том, что Тейлор Свифт на самом деле является дочерью Церкви сатаны*.

Сторонники этой дикой версии убеждены, что известная певица — не кто иная, как Зина Лавей, известная также как Зина Шрек. Эта девушка с 1985 года фактически являлась лицом Церкви сатаны*, однако позже покинула секту и отреклась от учения отца.

Несмотря на это, она не забросила любовь к сверхъестественному и увлеклась тибетским тантрическим буддизмом. Впоследствии Шрек основала собственную организацию, а также начала заниматься музыкой и изобразительным искусством.

Пользователи отмечают внешнее сходство Тейлор Свифт и Зины Шрек. По мнению некоторых, оккультистка могла с помощью тибетских практик сохранить молодость и завоевать мировую популярность уже как артистка.

Фото: Chris Young/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Киану Ривз — бессмертный?

Подозрительным некоторые считают и известного голливудского актера Киану Ривза — звезду «Матрицы» и «Джона Уика». По мнению любителей этой теории заговора, артиста с темной силой связывает не только роль в фильме «Адвокат дьявола».

Они убеждены, что на самом деле он уже прожил не одну жизнь благодаря эзотерическим знаниям, а дар бессмертия получил еще в далеком прошлом, чтобы делать успешную карьеру, исчезать и спустя несколько поколений начинать все сначала. Мистификаторы уверяют, что звезда голливудских боевиков — лишь одна из личностей актера Поля Муне, который умер в Париже в 1922 году.

Не обошли странные слухи и создателя корпорации Apple Стива Джобса, ушедшего из жизни в 2018 году. В Сети набрала популярность фотография, где очень похожий на него мужчина сидит на улице в Египте. После появления кадра появилась версия, что Джобс инсценировал собственную смерть и переехал в загадочный Магриб.

Фото: CAP/UFS/www.globallookpress.com

Теории заговора также преследуют жену президента США Дональда Трампа. Первая леди часто появлялась на публике в темных солнцезащитных очках, тем самым спровоцировав разного рода слухи.

В интернете начали бурлить споры о том, что Мелания якобы является агентом спецслужб, которая с помощью аксессуара и укладок маскирует различия во внешности с настоящей женой Трампа.

Самые оголтелые поклонники сверхъестественного также не исключают, что жена главы государства — инопланетянка-рептилоид, которая прилетела с планеты Нибиру, чтобы установить тотальный контроль над человечеством.

* «Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России.

