Как Петросян связан с Тейлор Свифт? Теории заговора о чернокнижнике и двойнике сатанистки
Совсем недавно комика Евгения Петросяна подозревали в том, что он собирает гримуары и хочет устроить апокалипсис, призвав на Землю демона Нергала. Оказалось, что похожие слухи возникали и вокруг других селебрити. Как российский юморист связан с пятикнижием тьмы, а американская певица Тейлор Свифт с сатанизмом* — разбирался 360.ru.
Как Петросян и Степаненко делили оккультные книги
Теории заговора вокруг Петросяна появились после скандального развода с Еленой Степаненко в 2018 году. В Сеть просочилась информация, что звезды не могли поделить оккультные гримуары — «пять древних оккультных книг».
По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, в их число вошли:
- «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение» психиатра Альберта Моля 1898 года;
- «История суеверий и волшебства» Альфреда Леманна 1910 года;
- «Оккультизм и сексуальность» Ганса Фреймарка 1910 года;
- «Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул» Николая Познанского;
- «Евангелие в разъяснении спиритизма» Алана Кардека 1914 года.
На аукционах примерная стоимость этих антикварных экземпляров может доходить до нескольких миллионов рублей, уточнил юрист в беседе с ТАСС.
Петросян нашел "Некрономикон"
Новость об оккультной литературе взбудоражила Сеть. Мемов на тему Петросяна-чернокнижника было великое множество. Но для кого-то этот вброс стал источником вдохновения: известный писатель Михаил Елизаров под впечатлением от ситуации написал песню «Некрономикон».
В ней в шуточной форме рассказывается, как комику досталась книга безумного араба Аль-Хазреда, с помощью которой якобы можно связаться с космическим хаосом и чудовищем Ктулху.
Но на этом все не закончилось — весной 2025 года TikTok-блогер под ником Федюша рассказал, что Петросян ведет настоящую охоту за неким пятикнижием тьмы. Он уточнил, что комик заполучил уже четыре тома и собирается вызвать демона по имени Нергал, когда найдет пятый.
«Почему весь мир об этом молчит?» — задался вопросом Федюша.
В качестве аргумента он напомнил о Степаненко, которая обвиняла экс-супруга в увлечении черной магией.
В 2024 году Евгений Петросян приехал в Саранск, чтобы встретиться с продавцом четвертой книги из этого «Пятикнижия тьмы», то есть ему осталось собрать одну книгу. Это книги шумерского чернокнижника, то есть по факту это буквально черная магия.
Федюша
TikTok-блогер
По его мнению, Петросян хочет устроить конец света. «При этом Степаненко назвала своего бывшего мужа одержимым демоном Нергалом», — добавил блогер.
Тейлор Свифт — двойник сатанистки
Безумные предположения вокруг знаменитостей, разумеется, есть не только в России. В Сети уже давно существует теория о том, что Тейлор Свифт на самом деле является дочерью Церкви сатаны*.
Сторонники этой дикой версии убеждены, что известная певица — не кто иная, как Зина Лавей, известная также как Зина Шрек. Эта девушка с 1985 года фактически являлась лицом Церкви сатаны*, однако позже покинула секту и отреклась от учения отца.
Несмотря на это, она не забросила любовь к сверхъестественному и увлеклась тибетским тантрическим буддизмом. Впоследствии Шрек основала собственную организацию, а также начала заниматься музыкой и изобразительным искусством.
Пользователи отмечают внешнее сходство Тейлор Свифт и Зины Шрек. По мнению некоторых, оккультистка могла с помощью тибетских практик сохранить молодость и завоевать мировую популярность уже как артистка.
Киану Ривз — бессмертный?
Подозрительным некоторые считают и известного голливудского актера Киану Ривза — звезду «Матрицы» и «Джона Уика». По мнению любителей этой теории заговора, артиста с темной силой связывает не только роль в фильме «Адвокат дьявола».
Они убеждены, что на самом деле он уже прожил не одну жизнь благодаря эзотерическим знаниям, а дар бессмертия получил еще в далеком прошлом, чтобы делать успешную карьеру, исчезать и спустя несколько поколений начинать все сначала. Мистификаторы уверяют, что звезда голливудских боевиков — лишь одна из личностей актера Поля Муне, который умер в Париже в 1922 году.
Не обошли странные слухи и создателя корпорации Apple Стива Джобса, ушедшего из жизни в 2018 году. В Сети набрала популярность фотография, где очень похожий на него мужчина сидит на улице в Египте. После появления кадра появилась версия, что Джобс инсценировал собственную смерть и переехал в загадочный Магриб.
Теории заговора также преследуют жену президента США Дональда Трампа. Первая леди часто появлялась на публике в темных солнцезащитных очках, тем самым спровоцировав разного рода слухи.
В интернете начали бурлить споры о том, что Мелания якобы является агентом спецслужб, которая с помощью аксессуара и укладок маскирует различия во внешности с настоящей женой Трампа.
Самые оголтелые поклонники сверхъестественного также не исключают, что жена главы государства — инопланетянка-рептилоид, которая прилетела с планеты Нибиру, чтобы установить тотальный контроль над человечеством.
* «Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России.