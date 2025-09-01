Как Петросян связан с Тейлор Свифт? Теории заговора о чернокнижнике и двойнике сатанистки

Совсем недавно комика Евгения Петросяна подозревали в том, что он собирает гримуары и хочет устроить апокалипсис, призвав на Землю демона Нергала. Оказалось, что похожие слухи возникали и вокруг других селебрити. Как российский юморист связан с пятикнижием тьмы, а американская певица Тейлор Свифт с сатанизмом* — разбирался 360.ru.

Как Петросян и Степаненко делили оккультные книги

Теории заговора вокруг Петросяна появились после скандального развода с Еленой Степаненко в 2018 году. В Сеть просочилась информация, что звезды не могли поделить оккультные гримуары — «пять древних оккультных книг».

По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, в их число вошли:

«Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение» психиатра Альберта Моля 1898 года;

«История суеверий и волшебства» Альфреда Леманна 1910 года;

«Оккультизм и сексуальность» Ганса Фреймарка 1910 года;

«Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул» Николая Познанского;

«Евангелие в разъяснении спиритизма» Алана Кардека 1914 года.

На аукционах примерная стоимость этих антикварных экземпляров может доходить до нескольких миллионов рублей, уточнил юрист в беседе с ТАСС.

Петросян нашел "Некрономикон"

Новость об оккультной литературе взбудоражила Сеть. Мемов на тему Петросяна-чернокнижника было великое множество. Но для кого-то этот вброс стал источником вдохновения: известный писатель Михаил Елизаров под впечатлением от ситуации написал песню «Некрономикон».

В ней в шуточной форме рассказывается, как комику досталась книга безумного араба Аль-Хазреда, с помощью которой якобы можно связаться с космическим хаосом и чудовищем Ктулху.

Но на этом все не закончилось — весной 2025 года TikTok-блогер под ником Федюша рассказал, что Петросян ведет настоящую охоту за неким пятикнижием тьмы. Он уточнил, что комик заполучил уже четыре тома и собирается вызвать демона по имени Нергал, когда найдет пятый.

«Почему весь мир об этом молчит?» — задался вопросом Федюша.

В качестве аргумента он напомнил о Степаненко, которая обвиняла экс-супруга в увлечении черной магией.