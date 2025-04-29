Петросян через суд выписал из квартиры дочь от первого брака Викторину

Юморист Евгений Петросян через суд выписал из квартиры свою 56-летнюю дочь Викторину. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Заседание состоялось 29 апреля. Петросян требовал, чтобы его наследница от первого брака выписалась из квартиры на Ростовской набережной. Иск отца удовлетворили, теперь женщину выпишут, процедуру произведут в ближайшее время.

По данным журналистов, юморист назвал Викторину «бывшим членом семьи». Жилье юморист делил с бывшей супругой Еленой Степаненко при разводе в 2018-м году. Тогда дочь встала на сторону мачехи. С тех пор комик не общается с ней.

Викторина родилась в ноябре 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. Журналисты выяснили, что она долго жила в США и занималась бизнесом.

Ранее куплетист Михаил Вашуков заявил, что Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном перестала выходить на связь с поклонниками. Артистка решила вести скрытный образ жизни, уехала в Америку и только изредка возвращается в Москву.