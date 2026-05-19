Сегодня 04:27 Сын отвернулся из-за политики. Таисия Повалий — о бегстве с Украины и жизни с нуля

Украина отвернулась от землячки Таисии Повалий из-за переезда в Россию. Певица потеряла не только имущество, но и сына, зато обрела новый дом. Что случилось с звездой нулевых и где она теперь — в материале 360.ru.

Повалий пережила внематочную беременность О жизненных невзгодах певица рассказала Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Повалий несколько раз уходила от смерти. Через год после рождения сына она едва не умерла от внематочной беременности. Врачи скорой помощи вынесли Повалий из дома на носилках в бессознательном состоянии.

«Я очнулась, когда мне брали пункцию. Я еще в жизни никогда так не радовалась, когда доктор сказал: „Срочно на операционный стол!“. А мне 19 лет. Это было так больно, это было невыносимо!» — рассказала звезда. После операции врач сказал Повалий, что она родилась в рубашке, ведь промедление в два часа могло стоить ей жизни. Он удалил маточную трубу через большой поперечный разрез, над которым со временем навис «фартук» из кожи. Певице пришлось снова лечь под нож. «В принципе-то не мешало так прям жить, есть с чем сравнить. Но муж же молодой и карьера только взлетает выше и выше, и популярность растет. Ну, хочется же быть идеальной», — призналась она.

Новым ударом стала киста яичника с подозрением на онкологическое заболевание. Медики, по ее словам, схватились за голову из-за большого размера новообразования. Его благополучно удалили, и Повалий вернулась к прежней жизни. Неудачная пластическая операция Кроме удаления шва певица делала коррекцию на лице. Это произошло после ее победы на фестивале «Славянский базар» в 1994–1995 годы, которая дала толчок ее карьере. Но процедура пошла не по плану. «У нас открылась первая клиника косметологическая. У меня были мешки под глазами, и я поехала в Одессу только убрать мешки. Но мне же сделали подарок, так как я артистка — бесплатно ввели полимер в лицо. Слава богу, что только в лицо», — рассказала Повалий.

Певица утверждала, что находилась под наркозом и не знала о дополнительных манипуляциях. Сначала ей понравился результат, так как разгладились морщины, но затем полимер мигрировал из носогубных складок на скулы, из межбровного пространства — на лоб и к внутренним уголкам глаз.

Мне сказали, что полимер сросся с мышцами и уже его нельзя достать. <…> Я поняла, что это бесполезно, ничего не сделаешь. Таисия Повалий

Во время попыток убрать полимер ей также подтянули щеки и шею. Однако операцию на нос, в которой подозревали певицу, Повалий отрицала, так как такая коррекция отразилась бы на вокальных данных. За что на Украине ненавидят Повалий: отношение к СВО Певица в шутку назвала себя «новой русской» за получение российского гражданства. Она уехала в Москву 23 февраля 2022 года с сыном Денисом на съемки телепроекта и решила больше не возвращаться — украинские спецслужбы давно знали о гражданской позиции Повалий.

«Если бы мы остались в Киеве, я не знаю, была ли бы я жива, не пришли ли бы за мной, не сидела бы я в тюрьме. Это просто, я считаю, просто божий промысел», — сказала она. В 2004 году Повалий выступила по телевидению против «оранжевой революции» и получила первую волну критики. Спустя 10 лет певица встала на сторону Донбасса, где жили ее родственники. Украинская пресса поливала ее грязью, а земляки ненавидели. «Мне иногда бросают в лицо: „Вас ненавидят на Украине“. Ну и что? Я об этом знаю», — заявила певица. Как Повалий спасала мать с Украины Ежедневно она звонила 83-летней матери, оставшейся на Украине. Соседи ополчились на нее, а охранники перестали выходить на работу.

Пожилая женщина боялась за жизнь и запиралась на ночь. После очередного видеозвонка в конце апреля Повалий организовала побег. «Я перезвонила маме, говорю: завтра у тебя в семь утра будет под домом машина. Ты берешь кошку, чемоданчик, берешь разрешенные к провозу 10 тысяч долларов, садишься тихонечко в машину и выезжаешь», — рассказала певица. Совершенно незнакомые люди за две тысячи долларов вывезли мать Повалий через Западную Украину к границе Белоруссии, где ее встретили родные. Путь занял около суток. Семья на время осталась в Бресте, по приезде в Москву женщину положили в больницу, так как она пережила сильный шок. Сын отвернулся от Повалий из-за политической позиции Разлад с отпрыском начался в 2014 году, когда он учился в институте международных отношений. Повалий занимала пост депутата, а друзья Дениса выступали против власти.

«Поэтому дома у меня были серьезные выяснения отношений с сыном. Для меня не ново то состояние народа, в котором он находился и находится до сегодняшнего дня на Украине, они же все зомбированы», — рассказала она. Сын Повалий попал под влияние пропаганды. Он уговорил мать на некоторое время уехать в Испанию, так как понимал, что на родине ей грозит опасность.

Я сына не просила остаться, потому что он должен ехать к семье. А семья уехала из Киева, вся Украина уехала в Европу. И, конечно же, Денису взяли билет. <…> Сейчас [связи с сыном] нет. Таисия Повалий

В последний раз Денис пошел на контакт в день рождения матери, прислав короткое сообщение. Повалий отнеслась к разладу философски, считая, что расстояние лечит и дает возможность разобраться в своих чувствах. Что случилось с Повалий: где она сейчас Гражданство России Повалий получила в сентябре 2022 года. Она обосновалась в давно знакомой для себя стране.

«Я тут же решила, что начинаю жизнь с нуля. У меня есть паспорт, я зарегистрировалась на „Госуслугах“, открыла ИП, плачу налоги», — заявила она. Власти Украины изъяли в казну имущество Повалий: трехэтажный дом площадью более 440 квадратных метров, другую недвижимость, включая студию, и автомобиль. Ее лишили званий и госнаград, а также возбудили уголовное дело.