Зеленский лишил госнаград артистов, политиков и общественников

Указ о бессрочном лишении государственных наград 34 человек подписал президент Украины Владимир Зеленский. В Telegram-канале он уточнил, что в реестр вошли бывшие чиновники и депутаты Рады, экс-руководители украинских силовых структур, артисты, а также российские политики, общественники и культурные деятели.

Зеленский пообещал, что против 21 участника списка введут санкции, которые предусматривают заморозку их активов, аннулирование лицензий и полный запрет на работу на Украине.

В список попали ранее получившие звания народных артистов Украины певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, композитор Игорь Крутой, дирижер Валерий Гергиев. В него также включили патриарха Русской православной церкви Кирилла, посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, председатель Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Также государственные награды потеряли глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, бывший премьер-министр страны Николай Азаров, экс-депутаты Рады Тарас Козак, Андрей Деркач и Олег Царев, а также уроженки Украины артистки Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), Таисия Повалий.

В июне этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против дочерних организаций «Газпрома», Сбербанка и ВТБ, а также российской компании «Уралхим». Кроме того, рестрикции распространили на транспортные, строительные и логистические компании, связанные с Россией.