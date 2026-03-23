Участников «Славянского базара» впустят в Белоруссию без виз

Президент Александр Лукашенко подписал указ, по которому участники «Славянского базара» из 71 страны с 4 по 31 июля смогут въехать в Белоруссию без виз. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сам фестиваль, согласно тексту того же указа, состоится в Витебске с 16 по 19 июля. Для въезда таким иностранцам будет необходимо предъявить билет в Летний амфитеатр или концертный зал «Витебск» в эти даты.

Фестиваль проходит с 1992 года каждое лето. С 2019 года его участники могут въехать в Белоруссию без виз. Среди обладателей Гран-при — Таисия Повалий, Руслана, Теона Дольникова, Петр Елфимов, Димаш Кудайберген и другие.

