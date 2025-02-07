На Украине передали в суд дело против Таисии Повалий

Украинские правоохранители передали в суд дело против певицы Таисии Повалий. Об этом сообщила прокуратура Винницкой области.

Вокалистку обвинили в «коллаборационной деятельности и публичных призывах к агрессивной войне».

«В суд передано дело экс-нардепа и певицы Таисии Повалий, которая уехала в РФ», — процитировало заявление прокуратуры издание «Страна.ua».

На родине ополчились на певицу после того, как она поддержала российскую сторону. Сейчас звезда живет в России и ведет творческую деятельность.

«Получила российское гражданство и регулярно дает интервью, в которых унижает украинцев, называя их зомби и нацистами», — заявили в прокуратуре.

До этого стало известно, что Высший антикоррупционный суд решил взыскать в доход Украины принадлежащие Повалий активы. Среди них семь участков земли в Киевской области, дома, автомобили и авторские права на музыку и тексты к девяти произведениям.