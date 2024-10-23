Украина отобрала у певицы Повалий песни и имущество

Певица Таисия Повалий лишилась недвижимости, автомобилей и прав на несколько песен. Решение о конфискации ее имущества на родине принял Высший антикоррупционный суд Украины.

В публикации на сайте инстанции не указали имя артистки, которую украинцы обвиняют в коллаборационизме, но привели произведения ее авторства.

«ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице», — указали в суде.

Среди конфискованного имущества оказался автомобиль BMW и права на музыку и слова к девяти произведениям, в том числе «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители». У Повалий также изымут семь земельных участков в Киевской области общей площадью более девяти гектаров, жилой дом на 442,8 «квадрата» и домовладение общей площадью 101 квадратный метр.

Украинский Минюст запросил у ВАКС санкции против артистки в сентябре. В начале года Генпрокуратура страны заочно предъявила Повалий обвинения по нескольким статьям, связанным с поддержкой России.