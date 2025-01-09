09 января 2025 19:34 Седокову захотели сделать крайней? После суицида Тиммы возбудили дело, что ждет певицу Юрист Комсолев: Седокову не смогут привлечь к ответственности после смерти Тиммы 0 0 0 Фото: IMAGO/Artur Stabulnieks / Global Look Press Знаменитости

Уголовное дело

Латвия

С конца прошлого года в медиапространстве не перестают обсуждать самоубийство бывшего мужа Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Трагедия произошла спустя неделю после их официального развода. Близкие Яниса начали винить в случившемся певицу, а латвийский СК даже возбудил дело против звезды.

Мотивом назвали 4 квартиры в Москве Уголовное дело по факту смерти Тиммы возбудили в Латвии в начале января. Источник Telegram-канала Mash заявил, что фигуранткой его стала Анна Седокова. И, по его словам, все обстоит очень серьезно: певицу, мол, могут обвинить в заказном убийстве. По словам друга покойного спортсмена Марка Пугачева, Седокова якобы могла посодействовать смерти экс-мужа из-за его четырех квартир в Москве стоимостью 180 миллионов долларов. «Я выступаю одним из главных свидетелей. Пока мы не можем утверждать, кто виновник. <…> Если кто-то причастен, его вызовут на допрос сюда, в Латвию. Если человек не прилетит, то его объявят в розыск, а потом и в международный», — написал в соцсетях Пугачев. Однако ранее он был более категоричен и утверждал, что «Яниса довели до самоубийства».

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Телефон Яниса родителям не отдали и не отдадут. Потому что, я уверен, если бы это все прочитала прокуратура, их переписки, там 100% статья и срок. Но, безусловно, покровители уже позаботились об этом и все удалено», — утверждал Пугачев. Кроме того, он заявил, что знает больше, чем все думают. В Сети параллельно ходило множество слухов о сложном финансовом положении Тиммы. Авторы этих вбросов приводили в качестве аргумента тот факт, что спортсмена нашли мертвым в скромном хостеле, также нашлись те, кто уверял, что в последние дни жизни спортсмен был вынужден занимать деньги.

Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что говорят о Седоковой родственники Тиммы Седокова быстро вышла на связь в день, когда стало известно, что ее бывшего мужа больше нет в живых. Тогда она заявила, что жила в аду. Позже в соцсетях певицы появилось видео, где ей ставят капельницу. В дальнейшем выяснилось, что госпитализация затянулась и заняла не один день. Несмотря на тяжелое состояние, Анна все же смогла снова выйти в публичное пространство и сообщить, что берет все расходы по похоронам бывшего супруга на себя. «Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке страны мы стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей», — заверила артистка. Информацию подтвердил и директор певицы. Но спустя некоторое время после похорон баскетболиста его сестра Лельде Жандецка заявила, что денег на погребение Яниса от его экс-жены никто не получил.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Анна выразила моей маме намерение оплатить похороны по телефону — это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне, спросив о моем банковском счете. Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года деньги от Анны Седоковой не поступили. Поэтому оба утверждения верны — она предложила помощь (как указано в моем предыдущем посте), но деньги не поступили до сегодняшнего дня, как сообщили люди, общающиеся с семьей», — призналась Жандецка. Также она обратила внимание, что в этом году Седокова уже связывалась с банком в США и заявила, что ее можно считать законным администратором счетов Тиммы. Отметим, в Сети друзья Тиммы объявили сбор средств на транспортировку тела в Латвию и на похороны спортсмена. Они объяснили ситуацию тем, что у матери нет средств на эти расходы. Для прояснения ситуации 360.ru попытался связаться с PR-менеджером и директором певицы Анны Седоковой, но их телефоны оказались выключенными. Сама знаменитость хранит молчание, в ее соцсетях комментарии по-прежнему остаются закрытыми.

Фото: социальные сети Анны Седоковой

Похороны Яниса Тиммы: когда и где с ним простились Прощание со спортсменом прошло в Риге 27 декабря. На церемонии присутствовали глава баскетбольной ассоциации Латвии, экс-президент страны Раймонд Вейонис, родители Тиммы, друзья, коллеги, одноклассники, бывшая жена баскетболиста Санна Оша. Последняя в обнимку с матерью плакала у гроба. Сестра, казалось, не понимала, что происходит, лишь стояла с остекленевшими глазами и слегка кивала, принимая соболезнования. Отец держался до последнего, но во время речи не сдержал слез: «Он был хорошим мальчиком, к нему хорошо относились и в Латвии, и в России. Мне трудно что-то объяснять. Люблю его», — сказал Райтис Тимма. Анна Седокова на похороны не приехала.

Могут ли Седокову привлечь к уголовной ответственности Уголовное дело могут возбудить в стране, гражданином которой считается человек и где произошло преступление, рассказал 360.ru юрист Александр Добровинский. «Как вы знаете, Россия возбуждает уголовные дела за россиян, если с ними что-то случилось на территории других стран. Что же касается артистки Седоковой, то ее могут допросить. А как ей поступать? Что она может сделать? Мы с вами не следователи, мы не занимаемся делом, не знаем, Янис сам выбрал такой путь или за него его кто-то выбрал. Мы не знаем, что произошло на самом деле. Кто даст гарантию, что ему ничего не подсыпали или не сделали что-то еще? Пусть разбирается следствие», — подчеркнул эксперт. По словам правозащитника и судьи в отставке Владимира Комсолева, до фактического судебного разбирательства в реальности доходит очень небольшой процент подобных дел. Как правило, дело закрывают за неимением состава преступления, так как сложно доказать причастность лиц, которые могли довести до самоубийства, пояснил он в беседе с 360.ru.

Анну Седокову на территории России привлечь к уголовной ответственности практически невозможно. Владимир Комсолев

Как именно латвийская правоохранительная система собралась привлекать к ответственности певицу, если суд этой страны посчитает ее виновной в смерти спортсмена, неизвестно, подчеркнул эксперт. Отдельно Комсолев обратил внимание, что доказательств того, что Седокова может быть как-то причастна к случившемуся, не нашли. С директором певицы на момент публикации материала 360.ru связаться не удалось. Сама она в своих соцсетях происходящее никак не комментировала.