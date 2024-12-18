«У матери нет средств». В Латвии объявили сбор денег на похороны Яниса Тиммы

Друзья бывшего мужа Седоковой объявили сбор средств на его похороны в Латвии

Один из друзей погибшего Яниса Тиммы Гатис Лининьш объявил сбор денег на перевозку тела спортсмена в Латвию и его похороны. Об этом он написал на своей странице в Facebook *.

«Это сложный момент не только из-за смерти Яниса, но и из-за текущей ситуации — в воскресенье Аусма (мать погибшего баскетболиста — прим. ред.) должна ехать в Москву и договариваться о рейсе, чтобы похоронить сына в Латвии. К сожалению, у нее нет финансовых средств на все это», — поделился Лининьш.

По предварительным данным, баскетболист покончил с собой, его тело нашли в подъезде отеля в центре Москвы 17 декабря.

Певица Анна Седокова, которая недавно развелась с Тиммой, опубликовала видео из больницы, где лежит под капельницей и рыдает после новостей о смерти экс-супруга. На артистку обрушилась волна гневных сообщений от хейтеров, и она закрыла комментарии в соцсетях.

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