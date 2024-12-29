Прощание с Янисом Тиммой. Единственному ребенку баскетболиста не дали увидеть отца в гробу

Церемония прощания с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни в 32 года, прошла в Рижском крематории. По информации сайта 7Дней.ру , на мероприятии не присутствовал единственный ребенок спортсмена.

Издание сообщило, что проститься с бывшим мужем Анны Седоковой пришло больше людей, чем ожидалось, из-за чего мероприятие затянулось. Родители Яниса, Аусма и Райтис, были рядом с его первой женой Саной Ошой, но 6-летний сын Кристиан так и не появился у гроба отца.

Решение оставить мальчика дома приняла его мать. По словам Саны, она считала, что церемония могла стать для ребенка слишком тяжелым испытанием. Более того, о смерти отца мальчик узнал всего несколько дней назад — Сана призналась, что долго не могла найти подходящие слова, чтобы сообщить сыну о трагедии.

Анна Седокова на похоронах тоже не появилась. После известия о смерти Тиммы у певицы произошел нервный срыв, и она попала в больницу. Причиной смерти баскетболиста, как сообщалось ранее, стал суицид.

Пресса ранее сообщила, что близкие Тиммы уверены — до самоубийства его довела Анна Седокова. По информации СМИ, полиция уже начала проверку певицы.