В Латвии завели дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы

Mash: Седоковой могут предъявить обвинение в заказном убийстве Яниса Тиммы

Латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев собирается дать показания против экс-супруги Анны Седоковой, обвинив ее в заказном убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех квартир в Москве, которые Янис купил за 180 миллионов рублей», — отметил источник.

Баскетболист свел счеты с жизнью 17 декабря, на следующую ночь после дня рождения бывшей супруги. Его тело нашли в столичном хостеле. Рядом с ним лежал телефон, на экране которого светилась просьба позвонить Анне.

Друзья спортсмена рассказали, что он влез в долги, забросил карьеру, а после развода находился в глубокой депрессии. Близкие Тиммы уверены, что до самоубийства его довела бывшая жена.

Прощание с латвийским баскетболистом прошло 29 декабря в Рижском крематории. Седокова на похоронах не появилась.