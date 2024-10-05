Сегодня 15:18 Россию захватили Мии Бойки. Как мы дошли до этого? Писатель Беседин: то, что Мия Бойка стала популярной в России, — дно 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Итак, представим себе следующую картину. Виктор Цой беседует с журналистом и заявляет следующее: «Я воспринимаю свою аудиторию как суперведомых и тупых людей. И всем другим артистам рекомендую делать то же самое…» Представили? Или нет? Да, сомневаюсь, что Виктор Цой или Михаил Горшенев заявили бы нечто подобное. И Лариса Долина не сподобилась бы на такой идиотизм.

А вот Мия Бойка, еще недавно унижавшая девочку на День города в Надыме, на подобное сподобилась. Так и сказала: считаю свою аудиторию суперведомыми и тупыми людьми. И мне нравится подобная откровенность — без шуток. Мия разрывает и жжет. Когда она не понимает, что говорит, то всегда говорит правду. А девушка эта, по сути, редко понимает. Да, в интервью, где она произнесла о суперведомых и тупых, есть и про ответственность, но ключевое — вот это. С запредельной откровенностью. Мию, конечно, поругают. Там есть за что. Бесконечно хайпующая певица с тупыми песенками — это все понятно и очевидно. Честно сказать, как еще называть людей, которые добровольно слушают ее песенки?

Как назвать тех, кто за деньги покупает билеты на ее концерты? Может, стоит остановиться? Может, перестать быть суперведомым, а?

Вот ведь сюжет: квадробер приходит на концерт Мии, а над ним, этим квадробером, издеваются. До этого мы дошли, да? Вирус-то ведь не в Мии Бойке. Она просто открывает рот, чтобы выступить на сцене. Когда же она открывает его, чтобы произнести нечто вроде размышления, то за нее становится стыдно, хотя стыдно должно быть ей. Трагедия в другом — как мы вообще дошли до такой жизни? Как мы скатились на такое дно? Что произошло с нашей страной, с нашим народом? Дно — это Глюкоза, трогающая себя за интимные места на День города. Дно — это концерт Шамана за 15 миллионов на День города. Дно — это Мия Бойка, выступающая на День города и унижающая девочку. Дно — это в принципе то, что на Дни городов (раз уж я упоминал их так часто) выступают подобные персонажи. Дно — то, что они имеют известность, а их мнение что-то значит. Это убогий косплей на западных артистов. Ключевое слово — «убогий».

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Понимаю, что деградирует все, но ведь у нас была плюс-минус адекватная популярная музыка. И я сейчас не о временах, когда пел Муслим Магомаев. Даже 90-е местами смотрелись не столь омерзительно, когда какие-нибудь смешные пареньки вроде «Отпетых мошенников» с их «Люби меня, люби» выглядели в 300 раз симпатичнее и приятнее, чем нынешние дегенераты. И это не потому, что раньше трава была зеленее. Хотя экология и, правда, была лучше. Вопрос в другом — в том, для чего из нас делают придурков и дебилов, подсовывая дегенератов в качестве ролевых моделей?

Ведь Мия Бойко на самом деле транслирует то, что ей нашептали в установочном порядке кураторы: «толпа должна состоять и состоит из суперуправляемых людей». Таких и хотят воспитать чиновники, продюсеры и большие администраторы. Они считают, что подобными управлять легче — следовательно, и доить их тоже легче. Механизм этот прекрасно расписал Эдуард Лимонов в своей великой книге «Дисциплинарный санаторий» (читать обязательно!).

И оно действительно так работает. Но вот загвоздка, вот гвоздь, приколачивающий всех нас. Общество тупых и суперведомых ничего не создает. Оно исключительно потребляет — и только, а по итогу начинает переваривать само себя. Это общество самоубийственное.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Именно такой расклад мы сегодня наблюдаем. Фактически нас ведут на убой. И те, кто ведет нас, думают, что сами они смогут, вдоволь насладившись деньгами и властью, скрыться. Не уверен, на самом деле. Потому что это Россия — и тут все выворачивается подчас неожиданно. Но, правда, омерзительно, что у нас Мии Бойки и Ольги Бузовы, а еще эти бесконечные юмористы заменили людям мозги, не имея их, мозгов в смысле, сами. Забавный сюжет, кстати, про пожирателей мозгов — практически кинофантастика, воплотившаяся в жизни. Браво!