Сегодня 13:53 Лавочку Шамана прикрыли? Или вновь о патриотизме за деньги Писатель Беседин: платить Шаману десятки миллионов за концерт — кощунство 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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После возмущения 16 миллионами, выплаченными Шаману за концерт в Оренбурге, начались процессы, заставившие пересмотреть подобные инфернальные траты на артистов. И это более чем логично. То, что случилось в Оренбурге, взбаламутило Россию. Было из-за чего, согласитесь.

Само Оренбуржье пострадало от наводнения — не все вопросы там оказались решены. Люди по-прежнему недополучили средства. Да, можно сказать, при чем тут Шаман, если ему платят? Так вопросы надо задавать и тому, кто платит, тоже. Это что за неадекватное расточительство такое? Но и сам Шаман неужели не понимал неуместности момента? Знаете, в православной традиции есть такая замечательная фраза: «Грех — это то, что сделано не вовремя и не к месту». Идет СВО. Люди покидают Курскую область, Белгородскую область обстреливают — им, беженцам, выплачивают какие-то совсем уж небольшие деньги. А тут 16 миллионов Шаману, восемь миллионов Газманову. Похоже на кощунство.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Поэтому народ возмутился — и возмутился справедливо. Как так? Не на что больше потратить? Однако есть и другое мнение. Будто бы все это очень надо, ведь песни-то патриотические. И народ с удовольствием на них идет и их слушает. Следовательно, это необходимо. Но вот новость: отменили концерт Шамана на День Ставрополья. Стоило это удовольствие 15 миллионов. Что ж, поскромнее, чем в Оренбурге. Однако именно то шоу за 16 миллионов заставило власти Ставрополья устроить голосование: а нужен ли Шаман за 15? В итоге 81 процент проголосовал против. Что в очередной раз свидетельствует: наш народ все понимает и поступает куда мудрее чиновников.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Вот только для чего вообще эти голосования? Неужели без них неясно, что 15, 16 миллионов — а это уже 31 миллион — можно и нужно потратить совсем на другие цели? Я сейчас не о классическом «лучше бы на пенсии дали и дороги бы сделали», а о вполне конкретных вещах. В этих и других деньгах нуждаются люди Курской, Белгородской, Брянской областей, люди Донбасса. Да, хлеба и зрелищ, но хлеб первостепенен.

Что же касается патриотического творчества, то это важно в годы сражений. Однако, если мы уж любим проводить такие параллели, в Великую Отечественную войну артисты пели на передовой — и уж точно не за миллионы. Шостакович что просил для себя в блокадном Ленинграде?

Да и кто сказал, что народ требует Газмановых и Шаманов? Их надули по принципу «на безрыбье и рак — рыба», вот только плавников не приделали. Это патриотизм по разнарядке, и платят за него по разнарядке, а потому никогда он не будет принят народом. Что, собственно, мы и увидели в Ставрополье. Уверен, продолжение следует…