Сегодня 13:09 Квадроберы. Уровень опасности красный Публицист Белов: квадроберы опасны полным уходом от любой ответственности 0 0 0 Фото: Christoph Soeder/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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«В Омске мать выгуливала маленькую дочь-квадробера на поводке вместе с собакой», «На маркетплейсах появились товары для квадроберов: корм, лежаки, домики» — это лишь парочка новостей, опубликованных только за последние несколько дней о новой субкультуре, будем называть ее так, стремительно захватывающей Россию.

Настолько стремительно, что ею заинтересовались депутаты Госдумы, предложив сразу несколько законодательных инициатив — от введения ответственности для родителей, «воспитавших» квадроберов (вплоть до лишения родительских прав), и до полного запрета этого «движения» по аналогии с прочими экстремистскими организациями вроде ЛГБТ*. Хотелось бы сказать пару слов по сути самого явления, многими воспринимаемого как безобидная детская шалость. Если говорить реально о детях — детсадовского или младшего школьного возраста, — то тут все действительно не так страшно. Кто из родителей не играл со своими чадами в кошечек и собачек или прочую живность, разучивая таким образом особенности их поведения? Моя дочь в возрасте трех-четырех лет обожала, например, ослика Моисея и коня Юлия из мультиков про богатырей, периодически воображала себя то тем, то другим.

Все это часть детства, и ничего дурного лично я в этом не вижу. Разумеется, до прогулки на поводке у нас дело не доходило, и подобные девиации выглядят, мягко говоря, кринжово. Но это именно что отклонения.

Гораздо печальнее, когда квадроберство завладевает умами вполне себе взрослых людей, которые не просто ведут себя как животные — в прямом смысле слова, но и требуют соответствующего отношения. На днях в польском городе Вроцлав прошел целый марш квадроберов и фурри, в котором приняли участие более 1500 великовозрастных «рогатых» и «хвостатых» представителей то ли уже фауны, то ли еще польского общества. Пусть вас не смущает, что дело было не у нас. Такие вещи похлеще любой пандемии захватывают города и целые страны в мгновение ока. Оглянуться не успеете, как «парады пушистой гордости» начнут проходить и в российских городах.

Фото: Гамбург. A 3417ulrich Perrey/dpa / Global Look Press

Так чем же, собственно, это так опасно? Эпидемией инфантилизма, который и без того стал едва ли не главной приметой западного общества (да и нашего, как его части, увы, но отрицать это бессмысленно) последнего десятилетия.

Вот что написал по этому поводу известный писатель и драматург Сергей Минаев: «Мне кажется, что квадроберы — это такой триумф инфантильности. <…> В моем поколении и чуть моложе это заводить собак вместо детей, это бесконечные поиски себя в креативных профессиях от дизайнера до диджея и обратно. Все, что способно минимизировать ответственность. Ну, а квадроберы, в своем стремлении быть больше животными, чем людьми, — это попытка избежать ответственности взрослого человека полностью. Живое воплощение мема — „я ничего не могу, у меня лапки“». Конец цитаты.

Вот именно этим, полным уходом от любой ответственности, все это так опасно. Люди не желающие брать ответственность за самих себя, за свою жизнь, в итоге неизбежно оказываются неспособны нести ее за других — за детей, родных, близких, страну. В конце концов за свое и наше общее будущее. При таком раскладе никакого будущего у нас и не будет. Вместо этого ушлыми специалистами по социальному инжинирингу, причем прежде всего западными, будет предложена «идеальная» формула управления, когда каждый из нас действительно станет эдакой «собачкой на поводке», живущей в своем «вольере» и «потребляющей» прогулки по расписанию и питание по разнарядке.

Фото: Paul Zinken/dpa / Global Look Press

Такой себе антиутопический коммунизм, при котором необходимый для функционирования уровень жизни ты получишь, но задаваться насущными вопросами бытия — что в итоге и определяет понятие «быть человеком» — тебе уже никто не позволит. Идеальная тюрьма, где все вроде как «свободны», но лишь в строго ограниченных рамках, которых в силу узости кругозора просто не замечают. Да, в общем-то, и не хотят замечать.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

На днях британское издание The Economist вышло со статьей, в которой говорится о том, что правительства западных стран стали куда больше, чем когда-либо раньше, при этом став значительно бесполезнее. «Вы наверняка заметили, что правительства разных стран уже не так хорошо работают, как раньше. Придя в Белый дом в 2021 году, президент Джо Байден пообещал оживить американскую инфраструктуру, однако в дальнейшем расходы на улучшение дорог, наоборот, упали. План по расширению доступа к скоростному интернету для живущих в деревнях американцев пока тоже никому не улучшил жизнь. Национальная служба здравоохранения Великобритании поглощает все больше денег, а работает все хуже. Германия законсервировала три последние АЭС в прошлом году, несмотря на нестабильные поставки энергии. Поезда страны, когда-то являвшиеся предметом национальной гордости, все чаще опаздывают. Возникает вопрос: если правительства стран все больше расширяются, почему они становятся все неэффективнее?» — задались вопросом авторы публикации.

А ответ прост: нынешнее поколение управленцев привыкло не столько строить и создавать, сколько собирать и перераспределять. На большее их способностей уже не хватает.

С ростом в обществе уровня инфантилизма и безответственности вскоре будут утрачены даже эти «компетенции». Что с них взять, «у них же лапки». Проблема только в том, что для того, чтобы, скажем, нажать на красную кнопку, одной «лапки» хватит. А вот ума, чтобы этого не делать, явно нет.

* Запрещенная в России экстремистская организация.