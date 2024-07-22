Сегодня 20:36 Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет? Писатель Беседин назвал выступление Глюкозы на Дне металлурга омерзительным 0 0 0 Фото: Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова). Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Знаменитости

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Певица Глюкоза

Очередное фиаско от очередной псевдозвезды. То мы созерцали филейные части Ольги Бузовой, выступающей в том числе перед детьми. Но другая певица — известная как Глюкоза — пошла еще дальше. Она решила сделать нечто вроде публичной мастурбации в легком стиле перед зрителями на День металлурга в Красноярске.

Я сейчас на самом деле не шучу. Мне переслали видео, где певичка — явно в видоизмененном состоянии — несет какую-то чушь и трогает себя между ног. Причем вск настойчивее и настойчивее. Смотрится это омерзительно в принципе — мы же не на специализированных сайтах, правда? И совсем уж дико, что за всем этим наблюдали дети. Я не большой эксперт в области наркотиков, у меня нет диплома нарколога, но, выражусь мягко, поведение Глюкозы сильно похоже на поведение женщины, находящейся под воздействием наркотических веществ. Мефедрона или кокаина, видимо.

Как относиться к подобной мерзости? Во-первых, нужно говорить об уместности происходившего. День металлурга — очень важная дата для России, для русского человека и русского пространства в целом. Именно русские люди, советские люди сделали металлургию наукой. Я скажу неочевидную вещь, но металлурги, шахтеры — это соль земли русской. В былые времена — это я вроде как о цвете травы, да — к празднованию Дня металлурга относились со всей серьезностью. Скажу больше: я лично в свое время принимал участие в подготовке концерта в честь Дня металлурга в Донецке и Мариуполе. Так вот, появись там такая певичка в таком состоянии — ох, мощно бы с ней поступили! Научили бы, что называется, уму-разуму.

Фото: Glukoza/Twitter.com / Global Look Press

По какому принципу вообще отбирают артистов на подобные мероприятия? Филейная Бузова перед детьми. Неадекватная Глюкоза перед детьми. Что сделали эти люди? Что они могут? У Глюкозы есть единственная песня, написанная не ею. Но при чем здесь День металлурга в годы СВО? К тому же после того, как Глюкоза заявляла, что Крым украинский.

Почему она вообще где-то до сих пор появляется? Потому что лобби? Потому что «волосатая лапа» продюсера? Других певичек у них для металлургов нет?

И расширяя. Вчера при мне листали телеканалы. Так вот, на всех скачут и пляшут те, кто осрамился на «голой вечеринке». А как же возмущения? А как же протесты? А как же воины СВО? Нас — аудиторию и электорат — в очередной раз обули и развели. Как лохов. И почему люди смотрят на физиономии тех, кто вошел не в ту дверь? Переключайте канал.

Я вспоминаю монолог де Ниро из фильма «Таксист». Помните? Будет дождь — и он смоет всю эту грязь с улиц. Так вот, я жду этот дождь. Мы все ждем этот дождь, чтобы улицы нашей страны наконец-то очистились. Или, вероятно, когда-то мы сами, граждане России, станем этим очищающим дождем.