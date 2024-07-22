Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?
Писатель Беседин назвал выступление Глюкозы на Дне металлурга омерзительным
Очередное фиаско от очередной псевдозвезды. То мы созерцали филейные части Ольги Бузовой, выступающей в том числе перед детьми. Но другая певица — известная как Глюкоза — пошла еще дальше. Она решила сделать нечто вроде публичной мастурбации в легком стиле перед зрителями на День металлурга в Красноярске.
Я сейчас на самом деле не шучу. Мне переслали видео, где певичка — явно в видоизмененном состоянии — несет какую-то чушь и трогает себя между ног. Причем вск настойчивее и настойчивее.
Смотрится это омерзительно в принципе — мы же не на специализированных сайтах, правда? И совсем уж дико, что за всем этим наблюдали дети.
Я не большой эксперт в области наркотиков, у меня нет диплома нарколога, но, выражусь мягко, поведение Глюкозы сильно похоже на поведение женщины, находящейся под воздействием наркотических веществ. Мефедрона или кокаина, видимо.
Как относиться к подобной мерзости? Во-первых, нужно говорить об уместности происходившего. День металлурга — очень важная дата для России, для русского человека и русского пространства в целом. Именно русские люди, советские люди сделали металлургию наукой. Я скажу неочевидную вещь, но металлурги, шахтеры — это соль земли русской.
В былые времена — это я вроде как о цвете травы, да — к празднованию Дня металлурга относились со всей серьезностью. Скажу больше: я лично в свое время принимал участие в подготовке концерта в честь Дня металлурга в Донецке и Мариуполе.
Так вот, появись там такая певичка в таком состоянии — ох, мощно бы с ней поступили! Научили бы, что называется, уму-разуму.
По какому принципу вообще отбирают артистов на подобные мероприятия? Филейная Бузова перед детьми. Неадекватная Глюкоза перед детьми. Что сделали эти люди? Что они могут? У Глюкозы есть единственная песня, написанная не ею.
Но при чем здесь День металлурга в годы СВО? К тому же после того, как Глюкоза заявляла, что Крым украинский.
Почему она вообще где-то до сих пор появляется? Потому что лобби? Потому что «волосатая лапа» продюсера? Других певичек у них для металлургов нет?
И расширяя. Вчера при мне листали телеканалы. Так вот, на всех скачут и пляшут те, кто осрамился на «голой вечеринке». А как же возмущения? А как же протесты? А как же воины СВО?
Нас — аудиторию и электорат — в очередной раз обули и развели. Как лохов. И почему люди смотрят на физиономии тех, кто вошел не в ту дверь? Переключайте канал.
Я вспоминаю монолог де Ниро из фильма «Таксист». Помните? Будет дождь — и он смоет всю эту грязь с улиц. Так вот, я жду этот дождь. Мы все ждем этот дождь, чтобы улицы нашей страны наконец-то очистились.
Или, вероятно, когда-то мы сами, граждане России, станем этим очищающим дождем.