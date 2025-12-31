31 декабря 2025 01:10 Протухшая рыба, куча ляпов и нелюбовь к Брыльской. Как снимали легендарную «Иронию судьбы» 0 0 0 Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» / RuTube Интересное

Самой новогодней сказке «Ирония судьбы, или С легким паром!» в 2026 году исполняется 50 лет. Картина давно разобрана на цитаты, ее пародировали, препарировали психологи, переснимали за рубежом и делали жуткие продолжения. Однако оригинальный фильм по-прежнему остается самым любимым у россиян, а его съемки — сюжет для отдельного рассказа.

Как придумали и показали фильм Однажды кинорежиссер Эльдар Рязанов и драматург Эмиль Брагинский услышали уморительную историю. Композитор Никита Богословский рассказал, как некий москвич 31 декабря сходил в баню, после выпил с приятелями и проснулся на багажной полке поезда. Вышел на перрон и понял, что он в Киеве. С собой у него были только банный веник, сумка с грязным бельем и 15 копеек. Потом оказалось, что это была дружеская шутка: когда герой отключился, Богословский отвез его на вокзал и договорился с проводницей поезда Москва — Киев подсадить бесчувственного пассажира в общий вагон. Рязанов и Брагинский оценили сюжет и написали пьесу «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…» Авторы сменили поезд на самолет, а Киев на Ленинград, максимально сократили количество действующих лиц и дислокаций. Смешную историю тут же расхватали театры.

Фото: Драматург Эмиль Брагинский. Александр Гращенков / РИА «Новости»

Прошла пара лет, режиссер задумал снять фильм по пьесе. Вот только по всему выходило, что в ленте будет две серии, но «Мосфильму» это не понравилось. Идею картины заплевали, а в производстве отказали. Тогда Рязанов пошел к конкурентам киношников — на Гостелерадио. Там многосерийные фильмы пользовались популярностью, так что снимать разрешили. Когда картина была уже готова, ее принялись громить многочисленные редакторы: дескать, порочит советского человека, воспевает пьянство и случайные связи. Они не знали, что фильм показали генсеку СССР Леониду Брежневу и тот пришел в восторг. Другие мнения уже никого не интересовали.

Позднее Брежнев даже упомянул ленту в своем выступлении: «И все же градостроительство в целом нуждается в большей художественной выразительности и разнообразии. Чтобы не получалось, как в истории с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от своей собственной».

Новогоднюю историю решили показать 1 января 1976 года. Тогда фильм посмотрели 100 миллионов зрителей. Телевидение буквально завалили письма и телеграммы со всей страны: люди просили повторить замечательную комедию. Впоследствии ее уже ежегодно показывали исключительно перед Новым годом — 31 декабря. Киношники рвали волосы от зависти. В конце концов они тоже дотянулись до ленты, но сильно ее порезали, выкинув мультик, пару песен и кучу сцен. Один был плюс: переозвучили учителя русского языка и литературы Надю, которая ошиблась с «одеть» и «надеть». Почему этого так и не сделали в телеверсии — никто не знает.

Фото: Эльдар Рязанов (в центре), Андрей Мягков и Барбара Брыльска в перерыве между съемками. В. Алисов / РИА «Новости»

Выбор героев Доктора Женю Лукашина могли сыграть многие звезды советского кино — Олег Даль, Станислав Любшин, Петр Вельяминов, Иннокентий Смоктуновский и Андрей Миронов. Однако все они не устраивали режиссера. Тут его ассистент предложила посмотреть своего приятеля, тогда еще малоизвестного актера театра «Современник» Андрея Мягкова. По мнению Рязанова, он был отличный, но исключительно драматический актер. На пробах после первой же сцены стало понятно, что главный герой картины найден. Причем сыграл Мягков так убедительно, что председатель Госкино Филипп Ермаш советовал не брать сомнительного артиста, который пришел на пробы пьяным.

Фото: Андрей Мягков. В. Нисанов / РИА «Новости»

Найти главную героиню стало задачей потруднее. На роль Нади Шевелевой пробовались Людмила Гурченко, Валентина Талызина, Светлана Немоляева, Ольга Волкова, Антонина Шуранова и Алиса Фрейндлих. Последнюю режиссер уже было собрался снимать, но худсовет был против: местные «знатоки» заявили, что в женщину с такой внешностью невозможно влюбиться сразу. Тут кто-то вспомнил о польской актрисе Барбаре Брыльской. Правда, она была возмущена, что ее не утвердили без проб, но в итоге идеально вписалась в образ. Рязанов остался очень доволен ее работой — тщательно готовилась к съемкам, была дисциплинированной, всегда знала текст. Однако отношения с коллегами у актрисы не сложились: те считали ее излишне высокомерной.

Фото: Барбара Брыльска. В. Алисов / РИА «Новости»

Ипполит в двух лицах Ипполитом был утвержден Олег Басилашвили. Однако в начале съемок у артиста скончался отец, а затем и коллега по театру, так что играть в кино никак не получалось. Юрий Яковлев заменил выбывшего коллегу, нисколько не обидевшись, что его не позвали первым. Яковлев прекрасно импровизировал в кадре и фразы «Потрите мне спинку, пожалуйста» и «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» тут же ушли в народ. Про рыбу, кстати, была сказана истинная правда: блюда для съемок два дня томились без холодильника, так что заливная рыба оказалась с душком, о чем с отвращением и заявил попробовавший ее Ипполит-Яковлев. Фраза «О, тепленькая пошла…» во время сцены в душе тоже была не по сценарию. Снимали в холодном павильоне, да еще в тот день были проблемы с горячей водой. И, когда впервые за 25 минут съемки появилась теплая вода, Яковлев это прокомментировал. Кстати, после этих дублей он слег с температурой.

Фото: Юрий Яковлев в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» / RuTube

Голос героини Сильный акцент Брыльской и ее слишком низкий голос потребовали дубляжа. Так что вместо польской актрисы говорит Валентина Талызина. Она тоже снялась в фильме, но в эпизодической роли подруги главной героини. Трудно не согласиться с тем, что тембр Талызиной оказался идеальным и во многом помог завершить образ Нади. Однако об этом забыли, когда создателям картины вручали Государственные премии СССР. Награды получили режиссер, исполнители главных ролей, композитор, оператор и соавтор сценария.

Фото: Эльдар Рязанов, Барбара Брыльска и Андрей Мягков на вручении Государственной премии СССР за фильм «Ирония судьбы, или с легким паром». Юрий Иванов / РИА «Новости»

Актриса не скрывала, что была обижена и на Рязанова, и на Брыльскую. Не говоря уже о премии, про дубляж забыли упомянуть даже в титрах картины, да полячка якобы не сказала спасибо за новый голос.

Фото: Валентина Талызина (в очках) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» / RuTube

Музыка, песни и мультфильм Фильм Рязанов решил начать нетипично — с мультипликационного пролога. Зритель увидел, как появляются и расходятся по стране проекты типовых жилых домов, из-за которых города начинают выглядеть одинаково. Создал этот мультфильм художник Виталий Песков — тот самый, что нарисовал легендарную пародию на зайчика «Пиф-паф, ой-ой-ой!» Композитором «Иронии» стал замечательный Микаэл Таривердиев, прогремевший на всю страну в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». Вместе с Рязановым он выбрал восемь стихотворений, которые превратились в романсы «о любви, о счастье, о ревности, о доброте, о желании быть понятым». Кстати, о «романсах». Автором стихотворения «Я спросил у тополя» был Владимир Киршон. В свое время он прославился как один из наиболее рьяных участников многолетней травли Михаила Булгакова. Тот в ответ вывел своего гонителя в виде драматурга Клинкера в «Театральном романе». Впоследствии поэта расстреляли те, кому он так силился угодить.

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Поначалу режиссер хотел пригласить петь женскую партию Анну Герман, но денег на иностранную певицу не дали. Тогда Таривердиев привел молодую и мало кому известную Аллу Пугачеву. Правда, с ней пришлось повозиться, чтобы перестроить ее эстрадный вокал на тихое «бардовское» исполнение. Результат был прекрасен. Мужские партии исполнял кандидат физико-математических наук композитор и автор-исполнитель Сергей Никитин. Настоящие голоса главных героев, Мягкова и Талызиной, звучат лишь в финале — они читают пронзительную «Балладу о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова — ту самую, где «с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них».

Интересно Александр Кочетков написал «Балладу о прокуренном вагоне» в 1932 году, после того как случайно избежал смерти: ради жены сдал билет на поезд Сочи — Москва. Состав попал в катастрофу на станции Люблино, погибли 36 человек, более 50 пострадали. Во время Великой Отечественной войны ее переписывали и посылали в письмах. Считалось, что это произведение могло подтолкнуть Константина Симонова написать стихотворение «Жди меня». Александр Кочетков написал «Балладу о прокуренном вагоне» в 1932 году, после того как случайно избежал смерти: ради жены сдал билет на поезд Сочи — Москва. Состав попал в катастрофу на станции Люблино, погибли 36 человек, более 50 пострадали. Во время Великой Отечественной войны ее переписывали и посылали в письмах. Считалось, что это произведение могло подтолкнуть Константина Симонова написать стихотворение «Жди меня».

Дома-близнецы Роли домов главных героев в Москве и Ленинграде на 3-й улице Строителей сыграли здания на проспекте Вернадского. Причем, по иронии судьбы, в виде типовых построек были сняты два экспериментальных панельных дома (всего их построили три штуки). Позднее, в 2003 году, на стене дома, где жил Женя Лукашин, при участии Эльдара Рязанова установили мемориальную алюминиевую табличку, которую украли на следующий день. Вторая попытка состоялась в 2007-м: на двух домах — Жени и Нади — установили бронзовые таблички, но одну из них тоже украли. Кстати, к моменту съемок фильма в Москве уже не было 3-й улицы Строителей: она существовала с 1958 по 1963 год. После ее переименовали в улицу Марии Ульяновой — младшей сестры Владимира Ленина. Однако дом № 25 там все же отметили: установили табличку в виде портфеля с веником. Снесли его в 2015 году.

Фото: Кадр с «надиным домом» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» / RuTube

Нюансы и киноляпы «Иронии…» Рязанов и Брагинский условились: когда по сюжету требовалось упомянуть какого-либо человека, они вставляли фамилии своих друзей. Так в начале фильма упоминаются Катаняны, которые приглашали к себе встречать Новый год. Василий Катанян — друг и однокурсник режиссера по ВГИКу. Кстати, его же он вставил и в фильмы «Вокзал для двоих» и «Забытая мелодия для флейты».

Начальные титры в «Иронии судьбы» оказались с опечаткой, которую долго никто не замечал: в слове «исключительно» пропущена буква «л», так что получилось «искючительно». Когда ошибку все-таки заметили, ее решили не исправлять.

Фото: Титр с ошибкой из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» / RuTube

По закону подлости, настоящий снег во время съемок кончился, киношникам пришлось выкручиваться. Зимнюю пургу играли вата, пенопласт, меловая крошка и резаная бумага, которые раздували специальные ветродуи.

Когда Надя поднимает фотографию Ипполита, которую выбросил в окно москвич, это снимок не Юрия Яковлева, а Олега Басилашвили — он ранее уже снялся в нескольких эпизодах, в том числе сделал и фото. Переснять кадр не успели из-за того, что наступила весна и снег растаял.

Сцену в бане снимали после майских праздников в холодном павильоне «Мосфильма». Привезли настоящие пальмы в кадках и бочки с пивом. Александр Ширвиндт утверждал, что актеры пытались согреться настоящим алкоголем (а заодно отметить день рождения Александра Белявского). Были и трезвые дубли, но они оказались хуже и не вошли в фильм.

Режиссер тоже снялся в фильме: он играл пассажира самолета, на которого наваливается спящий Лукашин. Позднее Рязанов вспоминал, что для него лично это был очень драматичный эпизод: при просмотре отснятого материала он впервые увидел свою намечающуюся лысину.