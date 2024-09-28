В советской комедии «Не может быть» нашли интересные киноляпы

В комедии «Не может быть» зрители нашли киноляп с исчезающей брошью

Несколько киноляпов заметили зрители в советской комедии «Не может быть», которая в будущем году отметит полувековой юбилей с момента выхода на экраны. Об этом сообщил РБК.

Лента Леонида Гайдая состоит из трех киноновелл по мотивам произведений Михаила Зощенко «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и «Свадьба». В первом эпизоде внимание зрителей привлекли бочки, которые заметно удалились от пивного ларька при смене планов.

В новелле «Забавное приключение» сначала камера показала, как питомец героини Светланы Крючковой утаскивает со стола кусок колбасы. А в следующем кадре сервировка на столе уже другая, а кот спокойно спит рядом с тарелками.

В этом же эпизоде зрители указали на белый платок, который внезапно появился в руках цветочницы. Сначала она стояла с букетом, который продала герою. Но потом женщина пересчитывает деньги уже с платком в руках.

Третий ляп в этой киноновелле связан с брошью, внезапно исчезнувшей с платья героини Светланы Крючковой во время свидания. При этом ее бусы оказались завязаны узлом.

В эпизоде «Свадебное происшествие» загадкой стали брюки героя Савелия Крамарова, которые сначала были коротки и открывали носки, а затем удлиняются и скрывают их.

Ранее в «Джентльменах удачи» обнаружили киноляп с татуировками Доцента. В нескольких эпизодах рисунки не совпадают. Нарисованные татуировки постоянно стирались, поэтому их дорисовывали.