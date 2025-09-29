Сегодня 18:11 Пугачеву — к ответу. Суд принял второй иск против артистки за оскорбление армии и восхваление Дудаева Суд зарегистрировал второй иск адвоката Трещева против Пугачевой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Еще один суд в Москве зарегистрировал иск ветерана боевых действий в Афганистане, адвоката Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 миллиарда рублей. Военного возмутило интервью Примадонны журналистке Екатерине Гордеевой*.

Трещев заявил, что артистка порочила честь президента России, сомневалась в правильности его действий, оскорбляла Вооруженные силы и правоохранительные органы, а также восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Такой же иск Трещев направил в Савеловский суд Москвы, где заявление тоже уже зарегистрировали. В случае выигрыша дела ветеран планирует оставить себе один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета на нужды военных.

Что грозит Пугачевой за слова о Дудаеве В интервью Гордеевой* Пугачева назвала Дудаева «приличным и порядочным человеком». Примадонна выразила сожаление, что не смогла предотвратить смерть лидера сепаратистов. «Настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. А жена какая! Она звонила мне, думала, я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Алла Федоровна, прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — заявила артистка. Слова Пугачевой попадают под статью 205.2 Уголовного кодекса России об оправдании терроризма. Исполнительнице может грозить до пяти лет колонии.

Остановить предателей Родины Популярных личностей, которые становятся предателями Родины, необходимо останавливать, заявил ранее актер и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов. Таким образом он прокомментировал скандальное интервью Пугачевой. Парламентарий напомнил, что певица — все еще гражданка России, но выступает с антироссийскими высказываниями. «Время военное и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать, особенно если они являются или являлись когда-то, лидерами общественного мнения», — сказал Певцов. Пугачеву также призвали лишить ежегодного дохода от ее старых хитов. Сейчас за использование песен на российских платформах она получает 28 миллионов рублей каждый год. Если суд удовлетворит иск Трещева, артистке перестанут выплачивать деньги. *Признана в России иноагентом.